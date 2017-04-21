Игрок, получивший перелом носа в матче команд УрФУ и ЧГУ, дисквалифицирован на 6 матчей

Президент Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ) Андрей Стукалов сообщил, что игрок команды Уральского федерального университета (УрФУ) Александр Тарасов, получивший перелом носа в матче против Чеченского государственного университета (ЧГУ), был активным участником массовой драки на поле. Инцидент случился 13 апреля в Москве. Потасовку удалось остановить не без помощи полиции. Тарасов покинул поле с окровавленным лицом. Арбитры приняли решение не доигрывать матч.

- Очень долго обсуждалось его участие в драке, – цитирует ТАСС Стукалова. – Тарасов дисквалифицирован на шесть матчей, потому что перед тем, как его травмировали, он сам нанес удар, получается, что он ударил первым. Подтверждено, что он – не случайная жертва, а реальный участник драки.