Игрок, получивший перелом носа в матче команд УрФУ и ЧГУ, дисквалифицирован на 6 матчей

Президент Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ) Андрей Стукалов сообщил, что игрок команды Уральского федерального университета (УрФУ) Александр Тарасов, получивший перелом носа в матче против Чеченского государственного университета (ЧГУ), был активным участником массовой драки на поле. Инцидент случился 13 апреля в Москве. Потасовку удалось остановить не без помощи полиции. Тарасов покинул поле с окровавленным лицом. Арбитры приняли решение не доигрывать матч.
- Очень долго обсуждалось его участие в драке, – цитирует ТАСС Стукалова. – Тарасов дисквалифицирован на шесть матчей, потому что перед тем, как его травмировали, он сам нанес удар, получается, что он ударил первым. Подтверждено, что он – не случайная жертва, а реальный участник драки.
pussykitty
Конечно! Как он мог активно отбиваться от толпы законопослушных чеченских футболистов! Он мог им вред принести! Обязательно нужно заставить принести им извинения! Они так его напугались, что накинулись всей толпой с перепугу, до сих пор над полем запах г.на витает от их неожиданности!
10:58