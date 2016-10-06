Игорь Захаров: "Иванов? Помните поговорку про тонущий корабль?"

Уход Валентина Иванова в отставку с поста главы департамента судейства и инспектирования прокомментировал один из лучших арбитров в новейшей российской истории, лауреат премии "СЭ" "Золотая мантия" Игорь Захаров.

– Валентин сделал это совершенно не вовремя. Уходить нужно, доделав что-то, доведя проект до конца, – считает Захаров. – Но не в середине первого круга. И кто теперь займет его место? Нужно было готовить смену. На мой взгляд, несерьезный поступок.

– Но, может быть, Иванов ушел не сам, а его "ушли"?

– Не знаю. Официальная информация: заявление он подал сам. И иных комментариев нет. Во всяком случае руководители нашего футбола не объявляли, что Иванов уволен и по каким причинам. Возвращаясь к оценке того, как поступил Валентин… Помните поговорку про тонущий корабль и тех, кто с него бежит? Сейчас нужно думать в первую очередь о том, как сделать так, чтобы корабль не потонул. Всем думать.

– Насколько плоха ситуация в судействе?

– Не настолько, как принято сейчас говорить. Но нужны конкретные действия. По подготовке арбитров, по отбору, по созданию школ, по изменению учебных программ в уже существующих школах. Проблем достаточно. Скажу и о том, что так и не создали фонд, который я предлагал.

– Что за фонд?

– Фонд поддержки ветеранов.

– Имеете в виду арбитров?

– Да. У футболистов достаточно рычагов управления – через агентов и контракты. Им фонд не нужен. Они вполне защищены.

– В поведении Иванова, в словах были намеки на возможный уход?

– Давно с ним не общался. На эту тему – тем более. Наверное, надоело ему многое. Догадываюсь, что именно, но озвучивать не хочу. (Александр БОБРОВ)