Игорь Захаров: "Иванов? Помните поговорку про тонущий корабль?"

Уход Валентина Иванова в отставку с поста главы департамента судейства и инспектирования прокомментировал один из лучших арбитров в новейшей российской истории, лауреат премии "СЭ" "Золотая мантия" Игорь Захаров.
– Валентин сделал это совершенно не вовремя. Уходить нужно, доделав что-то, доведя проект до конца, – считает Захаров. – Но не в середине первого круга. И кто теперь займет его место? Нужно было готовить смену. На мой взгляд, несерьезный поступок.
– Но, может быть, Иванов ушел не сам, а его "ушли"?
– Не знаю. Официальная информация: заявление он подал сам. И иных комментариев нет. Во всяком случае руководители нашего футбола не объявляли, что Иванов уволен и по каким причинам. Возвращаясь к оценке того, как поступил Валентин… Помните поговорку про тонущий корабль и тех, кто с него бежит? Сейчас нужно думать в первую очередь о том, как сделать так, чтобы корабль не потонул. Всем думать.
– Насколько плоха ситуация в судействе?
– Не настолько, как принято сейчас говорить. Но нужны конкретные действия. По подготовке арбитров, по отбору, по созданию школ, по изменению учебных программ в уже существующих школах. Проблем достаточно. Скажу и о том, что так и не создали фонд, который я предлагал.
– Что за фонд?
– Фонд поддержки ветеранов.
– Имеете в виду арбитров?
– Да. У футболистов достаточно рычагов управления – через агентов и контракты. Им фонд не нужен. Они вполне защищены.
– В поведении Иванова, в словах были намеки на возможный уход?
– Давно с ним не общался. На эту тему – тем более. Наверное, надоело ему многое. Догадываюсь, что именно, но озвучивать не хочу. (Александр БОБРОВ)
Stalex81
Ivenhoe Радуемся, а почему не должны, когда справедливость восстанавливается. А когда его однофамильца отстранят до конца сезона от судейства - мы вообще замолчим, больше в сложившейся ситуации мы требуем.
15:35
Ivenhoe
Радуйтесь, пищевики, доси и им подобные финги...
15:10
spartakch
Догадываюсь, что именно, но озвучивать не хочу...очередной Емеля. Все всё знают, каждый грозит рассказать, а потом раз и язык в одно место.....и тишина.
15:06
Dexterous
Почему бы не озвучить, то "что надоело многое"? Коррупция, давление со стороны определенных клубов?
14:59
Роман72
да уж хоть кто-нибудь озвучьте пожалуйста, наберитесь мужества,а то этот беспредел газпромовский никогда не закончиться
14:59
тов. Никанор Среднеохтинский
"– Давно с ним не общался. На эту тему – тем более. Наверное, надоело ему многое. Догадываюсь, что именно, но озвучивать не хочу." Не серьезно как-то. Вот не озвучиваете, а потом "у нас вилки пропадают". Молчуны.
14:42