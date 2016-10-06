14:31 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Игорь Захаров: "Иванов? Помните поговорку про тонущий корабль?"

0
0
0
6
 
Валентин ИВАНОВ.Валентин Иванов покинул РФС

Уход Валентина Иванова в отставку с поста главы департамента судейства и инспектирования прокомментировал один из лучших арбитров в новейшей российской истории, лауреат премии "СЭ" "Золотая мантия" Игорь Захаров.

– Валентин сделал это совершенно не вовремя. Уходить нужно, доделав что-то, доведя проект до конца, – считает Захаров. – Но не в середине первого круга. И кто теперь займет его место? Нужно было готовить смену. На мой взгляд, несерьезный поступок.

– Но, может быть, Иванов ушел не сам, а его "ушли"?

– Не знаю. Официальная информация: заявление он подал сам. И иных комментариев нет. Во всяком случае руководители нашего футбола не объявляли, что Иванов уволен и по каким причинам. Возвращаясь к оценке того, как поступил Валентин… Помните поговорку про тонущий корабль и тех, кто с него бежит? Сейчас нужно думать в первую очередь о том, как сделать так, чтобы корабль не потонул. Всем думать.

– Насколько плоха ситуация в судействе?

– Не настолько, как принято сейчас говорить. Но нужны конкретные действия. По подготовке арбитров, по отбору, по созданию школ, по изменению учебных программ в уже существующих школах. Проблем достаточно. Скажу и о том, что так и не создали фонд, который я предлагал.

 
Валентин ИВАНОВ (слеав) и Николай ЛЕВНИКОВ.Николай Левников: "Должность Валентина Иванова – расстрельная"

– Что за фонд?

– Фонд поддержки ветеранов.

– Имеете в виду арбитров?

– Да. У футболистов достаточно рычагов управления – через агентов и контракты. Им фонд не нужен. Они вполне защищены.

– В поведении Иванова, в словах были намеки на возможный уход?

– Давно с ним не общался. На эту тему – тем более. Наверное, надоело ему многое. Догадываюсь, что именно, но озвучивать не хочу. (Александр БОБРОВ)

Опрос

В чем, по вашему мнению, причина ухода из РФС Валентина Иванова?
голосовать
0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

Stalex81

Ivenhoe Радуемся, а почему не должны, когда справедливость восстанавливается. А когда его однофамильца отстранят до конца сезона от судейства - мы вообще замолчим, больше в сложившейся ситуации мы требуем.

15:35

Ivenhoe

Радуйтесь, пищевики, доси и им подобные финги...

15:10

spartakch

Догадываюсь, что именно, но озвучивать не хочу...очередной Емеля. Все всё знают, каждый грозит рассказать, а потом раз и язык в одно место.....и тишина.

15:06

Dexterous

Почему бы не озвучить, то "что надоело многое"? Коррупция, давление со стороны определенных клубов?

14:59

Роман72

да уж хоть кто-нибудь озвучьте пожалуйста, наберитесь мужества,а то этот беспредел газпромовский никогда не закончиться

14:59

тов. Никанор Среднеохтинский

"– Давно с ним не общался. На эту тему – тем более. Наверное, надоело ему многое. Догадываюсь, что именно, но озвучивать не хочу." Не серьезно как-то. Вот не озвучиваете, а потом "у нас вилки пропадают". Молчуны.

14:42

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ