Игорь Семшов: "Сейчас у меня другая жизнь, которая с "Динамо" не связана"

Гостем редакции стал экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов , который в прямом эфире отвечал на вопросы подписчиков страницы "СЭ" в соцсети "Одноклассники".

– Положение дел в "Динамо" аховое – у клуба долги, все может закончиться банкротством. Следите за этой историей?

– Скажу честно, не очень. Когда играл – переживал за клуб душой и сердцем. Сейчас же там сменилось руководство, состав… У меня другая жизнь, которая с "Динамо" не связана. Всегда повторяю – будь я коренным динамовцем или торпедовцем, наверное, пригодился бы клубу в том или ином качестве. Но получилось, что после окончания карьеры никому оказался не нужен, тяжело в такой ситуации называть себя коренным. Обиды на клуб нет, есть понимание ситуации. Когда переходишь из одного клуба в другой, болельщики в спину кричат: "Предатель!" Но по завершении карьеры ты не нужен никому. И есть ведь примеры и похлеще моего: Егор Титов до недавнего времени не был востребован "Спартаком". Дима Лоськов попал в "Локо" благодаря Юрию Семину. Но мне, конечно, обидно – и не только за "Динамо", но и за "Торпедо". Клубы с великой историей – и не в премьер-лиге!

– После окончания карьеры вам не звонили с предложениями ни из "Торпедо", ни из "Динамо"?

– (Усмехается.) Конечно, нет. Кому я нужен. Два звонка с предложениями были – от Гурама Аджоева с предложением развивать Народную футбольную лигу, и от "Матч ТВ".

– И все же – какие последствия может иметь банкротство "Динамо"?

– Болельщики этого точно не заслуживают. В "Динамо" в последние годы неровная финансовая ситуация, и непонятно, откуда взялись долги. Мы уже потеряли "Торпедо" в премьер-лиге, и больно лишаться "Динамо". (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Семшова