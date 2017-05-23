Игорь Лебедев: "В случае 100-процентного импортозамещения футбол в России умрет окончательно". ФУТБОЛ - "У своих ворот". СПОРТ-ЭКСПРЕСС
22:43 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Игорь Лебедев: "В случае 100-процентного импортозамещения футбол в России умрет окончательно"

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Член исполкома РФС и заместитель председателя Государственной думы РФ Игорь Лебедев высказал мнение, что футбол в России умрет окончательно, если провести в национальном чемпионате 100-процентное импортозамещение игроков.

Сегодня на заседании Госсовета по вопросам развития физической культуры и спорта президент РФ Владимир Путин согласился с идеей губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, предложившего главе государства провести 100-процентное импортозамещение" в российском футболе.

– А я не поддерживаю такую идею. Футбол в нашей стране при таком подходе, умрет окончательно, – написал Лебедев на своей странице в Твиттере.

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