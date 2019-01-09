Игорь Лебедев не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента РФС

Член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил, что, скорее всего, не будет баллотироваться на пост президента РФС.

- Окончательное решение по поводу выдвижения своей кандидатуры на пост главы РФС я не принял, однако с большой долей вероятности я этого делать не буду, - цитирует Лебедева ТАСС. - Я решил сконцентрироваться на вопросе избрания в исполком организации.

Выборы президента РФС пройдут 22 февраля. Ранее пост президента покинул Виталий Мутко. Ряд региональных футбольных федераций, включая федерации Башкирии, Татарстана, Мордовии и Томской области выдвинули кандидатуру Александра Дюкова на пост главы организации.