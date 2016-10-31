Игорь Егоров: "С назначением Будогосского будет проводиться титаническая работа"

Известный в прошлом российский арбитр ФИФА Игорь Егоров отметил, что Андрей Будогосский – требовательный руководитель, который будет пытаться изменить все в лучшую сторону. Сегодня было объявлено, что Будогосский назначен на пост руководителя департамента судейства и инспектирования РФС.

- Назначение Андрея Будогосского вполне ожидаемо, - сказал Егоров. - Теперь на каждом квадратном сантиметре будет проводиться титаническая работа. Люди и до этого работали, а теперь еще усерднее трудиться будут. Андрей Дмитриевич будет пытаться изменить все в лучшую сторону. Он суровый, требовательный руководитель, как к себе, так и к своим подчиненным.

Я лично знаком с Будогосским. Он многое дал мне как арбитру. Я бывал на его сборах, это всегда было интересно, полезно. Сразу позитивные изменения не произойдут, несмотря на то что Андрей Дмитриевич трудоголик до мозга костей. Требования будут высокими. (Любовь КОНЯЕВА)