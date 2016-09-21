05:24 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Игорь Ефремов: "Я реально смотрю на вещи: по большому счету альтернативы Мутно нет"

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Один из четырех кандидатов на пост главы РФС Игорь Ефремов, который сейчас возглавляет ФНЛ, в интервью "СЭ" подчеркнул, что реально оценивает свои шансы. По его словам, по большому счету альтернативы Виталию Мутко нет.

– Моя предвыборная программа – это моя работа, - подчеркнул Ефремов. - Региональные федерации меня выдвинули. И я не мог им отказать. В ходе предвыборной кампании смогу лучше понять проблемы регионального, массового футбола. В то же время не буду лукавить: главным кандидатом в президенты РФС является Виталий Леонтьевич Мутко. Он смог стабилизировать финансовую ситуацию РФС, на носу домашний чемпионат мира. По большому счету альтернативы ему нет.

– А как же ваши амбиции?

– Я ни в коем случае себя не закапываю сейчас. Но реально смотрю на вещи. Что касается моих идей, то я полностью поддерживаю "Стратегию развития футбола до 2030 года". Нужно вернуть болельщиков на трибуны и чтобы в нашем футболе было меньше негатива. Мне непонятна та вакханалия, которая происходит после каждой неудачи сборной России. Давайте менять отношение общества к нашему любимому виду спорта. И давайте поймем, чего мы на самом деле хотим. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Ефремова

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Сергулет

точно замечено ))))

06:09

Ж и в о й

В заголовке оговорка по Фрейду) Мутно замены нет)

05:47

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