Игорь Ефремов: "Я реально смотрю на вещи: по большому счету альтернативы Мутко нет"

Один из четырех кандидатов на пост главы РФС Игорь Ефремов, который сейчас возглавляет ФНЛ, в интервью "СЭ" подчеркнул, что реально оценивает свои шансы. По его словам, по большому счету альтернативы Виталию Мутко нет.
– Моя предвыборная программа – это моя работа, - подчеркнул Ефремов. - Региональные федерации меня выдвинули. И я не мог им отказать. В ходе предвыборной кампании смогу лучше понять проблемы регионального, массового футбола. В то же время не буду лукавить: главным кандидатом в президенты РФС является Виталий Леонтьевич Мутко. Он смог стабилизировать финансовую ситуацию РФС, на носу домашний чемпионат мира. По большому счету альтернативы ему нет.
– А как же ваши амбиции?
– Я ни в коем случае себя не закапываю сейчас. Но реально смотрю на вещи. Что касается моих идей, то я полностью поддерживаю "Стратегию развития футбола до 2030 года". Нужно вернуть болельщиков на трибуны и чтобы в нашем футболе было меньше негатива. Мне непонятна та вакханалия, которая происходит после каждой неудачи сборной России. Давайте менять отношение общества к нашему любимому виду спорта. И давайте поймем, чего мы на самом деле хотим. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
defender_8
Меня попросили, я и пошел на выборы. Ну, и зачем он там нужен? Завтра его попросят уйти и он, конечно, не откажет. Я иду на выборы, но альтернативы Мутко нет! То есть - я вот такая мелкая букашка, но но на выборы иду, правда, не могу объяснить - зачем? Вот такими фигурами Мутко себя обезопасил. А господа ефремовы будут нас учить как ходить на стадион до 30 года, пока не будет реализована судьбоносная программа "развития футбола". И он объявит решительную войну "вакханалии", а пока он эту вакханалию не понимает. Читаю эти интервью и поражаюсь уровню претендентов. Один опозорился на весь мир, другой, который с усами, навязывал нам "объединенный чемпионат", угробив до этого Аланию, третий идет на выборы для подтверждения глубокого уважения первого претендента. Браво! А мы запасемся попкорном и терпеливо дождемся 30 - го года.
07:17
Сергулет
точно замечено ))))
06:09