Игорь Ефремов: "Если во второй тур выйдут Газзаев и Мутко, буду призывать голосовать за Виталия Леонтьевича"

Один из четырех кандидатов на пост главы РФС Игорь Ефремов, который сейчас возглавляет ФНЛ, в интервью "СЭ" подчеркнул: он хочет помочь футбольному сообществу понять, что оно само хочет. Он также отметил: если во второй тур выйдет Валерий Газзаев и Виталий Мутко, он будет призывать своих сторонников голосовать за второго.
– На какое количество голосов вы рассчитываете во время выборов? - вопрос Ефремову.
– Хороший вопрос. Надеюсь обязательно выступить на конференции и обозначить те вещи, которых нам не хватает. В первую очередь всему футбольному сообществу нужно понять, что оно само хочет. Мои шансы? Будем честны. Федерация футбола Московской области, которую я возглавляю, выдвинула в кандидаты Виталия Леонтьевича.
– Парадокс.
– Нет. Просто зачем мне лукавить?
– Если во второй тур выборов выйдут Газзаев и Мутко, вы будете призывать своих сторонников голосовать за Виталия Леонтьевича?
– Если такая ситуация сложится, то да. (Виталий АЙРАПЕТОВ)