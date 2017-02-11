Игорь Албин: "Ущерб от предыдущего подрядчика стадиона в Питере? Вопрос правоохранительным органам"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что аудит стадиона на Крестовском острове обязательно будет проведен. По его словам, в нем заинтересованы все стороны.

– Вы помните, что была твёрдая цена контракта 34,9 миллиарда рублей. После этого мы затянули сроки строительства. Инфляционные процессы никто не отмерял. В рамках индексации стоимость стадиона увеличилась только на дефлятор и добавились требования ФИФА к безопасности. Никакого удорожания не произошло. Если взять первоначальную цену контракта, добавить к ней требования к безопасности и дефлятор, окажется, что мы остались в рамках тех параметров, которые были установлены.

– Аудит стадиона будет?

– Конечно будет! В полноценном аудите и техническом и финансовом заинтересованы и генеральный подрядчик и правительство Петербурга. Он идет параллельно.

– Каков ущерб от действий предыдущего подрядчика?

– Давайте адресовать этот вопрос правоохранительным органам. Я называл примерную сумму ущерба. Это не касается конкретных уголовных дел. Это касается непоставленный материалов, оборудования и переделок с которым столкнулся генеральный подрядчик "Метрострой". В рамках аудита, который мы будем проводить, все цифры озвучат. (Сергей ЯРЕМЕНКО)