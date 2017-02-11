Игорь Албин: "Мотошоу на новом стадионе в Санкт-Петербурге пройдет при 10 тысячах зрителей"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин в интервью "СЭ" отметил, что первым мероприятием на стадионе на Крестовском острове станет мотошоу. По его словам, это позволит протестировать сооружение в присутствии 10 тысяч зриетелй.

– Почему первым мероприятием на новом стадионе станет именно мотошоу?

– Высказывались разные предложения, но мы ограничены бюджетом и сроками – 24 февраля выкатное поле должно оказаться внутри чаши. Мы его пробуждаем и готовим к первым играм. Времени на подготовку крайне мало. Посчитали, что проще всего будет организовать мотошоу с элементами концертной программы. Оно позволит протестировать объект с 10 тысячами зрителей.

Но этого мало – необходимо было показать динамику. Поэтому 22 февраля мы проводим часовой концерт – запускаем уже 35 тысяч человек и тестируем безопасность, логистику, саму арену, инженерные коммуникации.

– Планируется еще и некое лазерное шоу?

– Думаем показать красоту объектов, которые построены на Крестовском острове – комплекс "Зенит Арена", Западный скоростной диаметр, пешеходный Яхтенный мост, находящийся неподалеку Лахта-центр. Все это воодушевило нас провести лазерное шоу. В прошлом году оно уже проходило в Петербурге, и количество зрителей превысило 400 тысяч человек. Интересный проект! Можно с минимальными затратам показать все великолепие стадиона. У нас ведь и так хорошая декоративная подсветка. (Гоша ЧЕРНОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО)