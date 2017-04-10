Хохлов и Никифоров: два матча и одна жизнь!

Именно под таким девизом прошли съемки очередной программы обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА "Футбол по Романцеву", которые, как всегда, проходили в ресторане "Радио Сити".

На сей раз компанию им составили замечательные люди и футболисты, а ныне тренеры "Динамо-2" Дмитрий Хохлов и Юрий Никифоров, которые ответили на вопросы:

– Почему они решили составить тренерский дуэт?

– Как оба оказались в голландском ПСВ и что стало причиной их конфликта с бельгийским тренером Геретсом?

– Кто бы из нынешних футболистов смог заиграть в зарубежных топ-клубах?

– Почему россияне не стремятся за границу?

– Что мешает Кокорину полностью раскрыть свой талант?

– Прав ли Дзюба, говоря о болельщиках, которые не любят свою сборную?

– Нравится ли им "Краснодар" Игоря Шалимова?

– Нужно ли было подписывать "письмо 14-ти" с просьбой об отставке Садырина из национальной команды?

– Станет ли наш футбол сильнее после введения потолка зарплат и нужен ли ему лимит на легионеров?

– И, наконец, какие два матча в их памяти остались, как трагедия и самая большая победа?

Полную версия интервью читайте в одном из ближайших номеров "СЭ", а также смотрите видеозапись программы на сайте www.sport-express.ru