Хохлов и Никифоров: два матча и одна жизнь!

Именно под таким девизом прошли съемки очередной программы обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА "Футбол по Романцеву", которые, как всегда, проходили в ресторане "Радио Сити".
На сей раз компанию им составили замечательные люди и футболисты, а ныне тренеры "Динамо-2" Дмитрий Хохлов и Юрий Никифоров, которые ответили на вопросы:
– Почему они решили составить тренерский дуэт?
– Как оба оказались в голландском ПСВ и что стало причиной их конфликта с бельгийским тренером Геретсом?
– Кто бы из нынешних футболистов смог заиграть в зарубежных топ-клубах?
– Почему россияне не стремятся за границу?
– Что мешает Кокорину полностью раскрыть свой талант?
– Прав ли Дзюба, говоря о болельщиках, которые не любят свою сборную?
– Нравится ли им "Краснодар" Игоря Шалимова?
– Нужно ли было подписывать "письмо 14-ти" с просьбой об отставке Садырина из национальной команды?
– Станет ли наш футбол сильнее после введения потолка зарплат и нужен ли ему лимит на легионеров?
– И, наконец, какие два матча в их памяти остались, как трагедия и самая большая победа?
Полную версия интервью читайте в одном из ближайших номеров "СЭ", а также смотрите видеозапись программы на сайте www.sport-express.ru