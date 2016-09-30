Хидиятуллин обратился к исполкому РФС с открытым письмом

Председатель Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ), в прошлом прославленный футболист Вагиз Хидиятуллин выступил с открытым письмом, которое обращено к членам исполкома РФС. Документ оказался в распоряжении "СЭ".
Напомним, что Хидиятуллин был лишен возможности участвовать в конференции РФС 24 сентября – вместо него это сделал Роман Широков. В результате мероприятия в исполком РФС вошел гендиректор ОПСФ Александр Зотов, которого Хидиятуллин называл "самозванцем" и упрекал в "предательстве". Вся предыстория конфликта внутри профсоюза – здесь.
В своем открытом письме Хидиятуллин аргументирует, почему считает избрание Зотова незаконным и противоречащим ряду документов РФС, УЕФА и ФИФА. В частности, бывший спортсмен указывает на связь Зотова с членом избирательного комитета РФС Дмитрием Кондратовым.
Приводим текст документа целиком:
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Исполнительный комитет РФС
Адрес: 115172, г. Москва, ул. Народная, д. 7
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копия: Комитет РФС по этике
г. Москва, "28" сентября 2016 года
ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые члены Исполнительного комитета РФС!
Уважаемые члены Комитета РФС по этике!
18 августа 2016 года состоялось заседание Избирательного комитета РФС, повестка дня которого включала в себя вопросы регистрации кандидатов на пост Президента РФС, а также регистрации кандидатов в члены Исполкома РФС.
По результатам заседания Избирательного комитета РФС, Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ), А.А. Зотов, был утвержден в списке зарегистрированных кандидатов в Исполком РФС (Приложение 1 к Протоколу заседания Избиркома от 18.08.2016 года).
Решение об утверждении Зотова А.А. было принято Избирательным комитетом РФС, в состав которого входит Д.Ю. Кондратов, на основании представленных А.А. Зотовым недостоверных, сфальсифицированных документов о его выдвижении от имени ОПСФ, что привело к нарушению моих прав быть избранным.
В качестве руководителя ОПСФ полагаю, что решение о регистрации, участие в выборах и избрание А.А. Зотова членом Исполкома РФС произошло с грубыми нарушения норм ФИФА, Устава РФС, Избирательного регламента РФС. Кодекса РФС по этике (Приложение № 1).
Более того, член Избирательного комитета РФС Д.Ю. Кондратов был прямо заинтересован в регистрации А.А. Зотова, так как извлекает материальную выгоду от сотрудничества с Генеральным директором ОПСФ.
Д.Ю. Кондратов представляет интересы футболистов в Палате по разрешению споров РФС на возмездной основе на основании договоров гражданско-правового характера.
В своем интервью от 20 сентября 2016 года он этот факт подтвердил: "У тех игроков, чьи интересы представляю я, она (задолженность) составляет три-четыре месяца… и ребята благодарят профсоюз Александра Зотова за помощь, которая им оказывается." (Приложение № 2).
Эти факты свидетельствуют о наличии совместных бизнес-интересов у А.А. Зотова и Д.Ю. Кондратова (первый является членом Палаты по разрешению споров РФС, второй представляет интересы футболистов, которые обращаются в Палату) и наличии прямой заинтересованности Д.Ю. Кондратова в избрании А.А. Зотова в Исполком РФС.
Являясь членом Избирательного комитета РФС, Д.Ю. Кондратов в качестве официального лица не проявил ни крайней, ни должной беспристрастности при исполнении своих обязанностей в качестве члена Избирательного комитета РФС, что образует нарушение в соответствии с частью 1 статьи 6 Избирательного регламента РФС.
Являясь членом Избирательного комитета РФС, Д.Ю. Кондратов в качестве официального лица грубо нарушает требования об избегании любых конфликтов интересов, закрепленные в регламентирующих документах ФИФА и РФС (Устав РФС, Регламент РФС по этике, Избирательный регламент РФС).
Своими действиями (и бездействиями) он наносит вред деловой репутации РФС, дискредитирует беспристрастность выборов членов Исполкома РФС.
В соответствии со статьей 21 Регламента РФС по этике, основанием для рассмотрения вопросов на заседании Комитета РФС по этике является письменное обращение:
(а) Президента РФС, либо
(б) Исполнительного комитета РФС или Бюро Исполнительного комитета РФС.
Инициирование вопроса о нарушении официальным лицом – членом Избирательного комитета РФС, Д.Ю. Кондратовым, норм регламентирующих документов ФИФА и РФС представляется невозможным в силу указанных нормативно-правовых ограничений.
На основании изложенного, прошу
Исполнительный комитет РФС (Бюро Исполнительного комитета РФС):
1. Включить вопрос о рассмотрении нарушений официальным лицом – членом Избирательного комитета РФС, Д.Ю. Кондратовым, норм регламентирующих документов ФИФА, а также Регламента РФС по этике и Избирательного регламента РФС, в повестку дня очередного заседания Исполкома (Бюро Исполкома) РФС и рассмотреть данный вопрос в отсутствие заинтересованного лица.
2. Направить в Комитет РФС по этике обращение по правилам статьи 21 Регламента РФС по этике, для возбуждения Комитетом РФС по этике дела о нарушения официальным лицом – членом Избирательного комитета РФС, Д.Ю. Кондратовым, норм регламентирующих документов ФИФА, а также Регламента РФС по этике и Избирательного регламента РФС.
Приложения:
№ 1 – Перечень норм регламентирующих документов ФИФА и РФС, нарушения которых допущены официальным лицом.
№ 2 – Интервью члена Избирательного комитета РФС, Д.Ю. Кондратова, данное им 20.09.2016 г. газете "Спорт-Экспресс".
В.Н. Хидиятуллин
Председатель Совета ОПСФ
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Исполнительный комитет РФС
Адрес: 115172, г. Москва, ул. Народная, д. 7
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копия: Комитет РФС по этике
Приложение № 1
к Открытому обращению от "28" сентября 2016 года
Перечень норм регламентирующих документов ФИФА и РФС,
нарушения которых допущены официальным лицом
В соответствии с требованиями, изложенными в статье 15 Устава ФИФА, уставы ассоциаций-членов ФИФА должны соответствовать принципам добросовестного и надлежащего управления и все ассоциации-члены ФИФА обязаны обеспечить наличие в своих уставах положений, относящихся, в числе прочих, к регулированию следующих вопросов:
(1) об избегании конфликта интересов в процессе принятия решений.
Кроме того, в соответствии со статьей 14 Кодекса этики ФИФА:
– лица, на которых распространяется действие данного Кодекса, должны оставаться политически нейтральными в соответствии с принципами и целями деятельности ФИФА и действовать исключительно в рамках занимаемых ими должностей.
Перечисленные нормы находят свое отражение и развитие в регламентирующих документах РФС – Уставе РФС, Регламенте РФС по этике и Избирательном регламенте РФС.
В частности, в соответствии с подпунктом 8) части 1 статьи 1 Устава РФС:
"Официальные лица – все должностные лица, выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в организациях-субъектах футбола, в том числе их руководители (заместители), а также члены коллегиальных органов, тренеры, спортивные судьи, помощники таких судей, инспекторы, делегаты, комиссары матчей, технические работники, иные лица, ответственные за технические, медицинские и административные вопросы в ФИФА, УЕФА, РФС, членах РФС, лигах или клубах;"
В соответствии с подпунктом 1) части 2 статьи 3 Регламента РФС по этике:
"2. Официальные лица обязаны:
1) соблюдать основные правила поведения, установленные настоящим Регламентом, документами ФИФА, УЕФА, РФС;"
В соответствии с частью 4 статьи 3 Регламента РФС по этике:
"4. Официальным лицам запрещается злоупотреблять или пользоваться своим статусом, извлекать выгоду, ведущую к конфликту интересов, при котором возникает противоречие между личной заинтересованностью официального лица и законными интересами третьих лиц, способное привести к причинению вреда гражданам, организациям, обществу и государству."
В соответствии со статьей 6 Регламента РФС по этике:
"Официальные лица обязаны честно и добросовестно выполнять обязанности, своими действиями не причинять вреда деловой репутации ФИФА, УЕФА, РФС, членов РФС, лиг, клубов и не нарушать принципы честной игры."
В соответствии с частью 1 статьи 7 Регламента РФС по этике:
"1. Официальные лица обязаны проявлять лояльность в отношении ФИФА, УЕФА, РФС, членов РФС, лиг и клубов, а также деятельности данных организаций, т.е. воздерживаться от любых действий, способных нанести ущерб их деловой репутации."
В соответствии со статьей 1 Избирательного регламента РФС:
"РФС, как национальная ассоциация по футболу, осуществляет руководство этой процедурой для проведения прозрачных и демократических выборов и, в частности, ставит перед собой ряд задач:
· тщательное соблюдение Уставов и регламентов ФИФА, УЕФА, Типового избирательного кодекса ФИФА, а также уставных и регламентирующих положений РФС, которые не противоречат вышеуказанным документам;
· избегание любых конфликтов и споров, которые могут дискредитировать беспристрастность выборов;"
И, в завершении, в соответствии с частью 1 статьи 6 Избирательного регламента РФС:
"Члены комитета должны проявлять крайнюю беспристрастность при выполнении своих обязанностей."
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Исполнительный комитет РФС
Адрес: 115172, г. Москва, ул. Народная, д. 7
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копия: Комитет РФС по этике
Приложение № 2
к Открытому обращению от "28" сентября 2016 года
Интервью
члена Избирательного комитета РФС, Д.Ю. Кондратова,
данное им 20.09.2016 г. газете "Спорт-Экспресс" (ИСТОЧНИК)
Юрист: "Игроки "Луча-Энергии" не выйдут на тренировки до полного погашения задолженности по зарплате"
Юрист Дмитрий Кондратов, представляющий интересы ряда игроков "Луча-Энергии", сообщил "СЭ", что футболисты не будут тренироваться до тех пор, пока клуб не погасит перед командой задолженность по заработной плате.
– Все настолько серьезно, что возможен бойкот матча со "Спартаком-2"?
– Про возможный пропуск игры сказать не могу, но сегодня футболисты в полном составе не вышли на тренировку. Они не намерены приступать к занятиям, пока перед ними полностью не погасят задолженность по зарплате.
– Какой срок задолженности?
– У тех игроков, чьи интересы представляю я, она составляет три-четыре месяца. Это зарплата. Насколько знаю, премиальные тоже не платят, в том числе и за прошлый сезон.
– Обращались ли они в профсоюз?
– Да, и ребята благодарят профсоюз Александра Зотова за помощь, которая им оказывается. (Сергей АСТАХОВ)