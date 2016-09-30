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Хидиятуллин обратился к исполкому РФС с открытым письмом

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Вагиз ХИДИЯТУЛЛИН.Скандал в профсоюзе футболистов: предал ли Зотов Хидиятуллина?

Председатель Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ), в прошлом прославленный футболист Вагиз Хидиятуллин выступил с открытым письмом, которое обращено к членам исполкома РФС. Документ оказался в распоряжении "СЭ".

Напомним, что Хидиятуллин был лишен возможности участвовать в конференции РФС 24 сентября – вместо него это сделал Роман Широков. В результате мероприятия в исполком РФС вошел гендиректор ОПСФ Александр Зотов, которого Хидиятуллин называл "самозванцем" и упрекал в "предательстве". Вся предыстория конфликта внутри профсоюза – здесь.

В своем открытом письме Хидиятуллин аргументирует, почему считает избрание Зотова незаконным и противоречащим ряду документов РФС, УЕФА и ФИФА. В частности, бывший спортсмен указывает на связь Зотова с членом избирательного комитета РФС Дмитрием Кондратовым.

Приводим текст документа целиком:

 

 

Исполнительный комитет РФС

Адрес: 115172, г. Москва, ул. Народная, д. 7

 

копия: Комитет РФС по этике

г. Москва, "28" сентября 2016 года

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые члены Исполнительного комитета РФС!
Уважаемые члены Комитета РФС по этике!

 
Заявление Вагиза Хидиятуллина.Вагиз Хидиятуллин: "Широков не получал от меня полномочий представлять ОПСФ на конференции РФС"

18 августа 2016 года состоялось заседание Избирательного комитета РФС, повестка дня которого включала в себя вопросы регистрации кандидатов на пост Президента РФС, а также регистрации кандидатов в члены Исполкома РФС.

По результатам заседания Избирательного комитета РФС, Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ), А.А. Зотов, был утвержден в списке зарегистрированных кандидатов в Исполком РФС (Приложение 1 к Протоколу заседания Избиркома от 18.08.2016 года).

Решение об утверждении Зотова А.А. было принято Избирательным комитетом РФС, в состав которого входит Д.Ю. Кондратов, на основании представленных А.А. Зотовым недостоверных, сфальсифицированных документов о его выдвижении от имени ОПСФ, что привело к нарушению моих прав быть избранным.

В качестве руководителя ОПСФ полагаю, что решение о регистрации, участие в выборах и избрание А.А. Зотова членом Исполкома РФС произошло с грубыми нарушения норм ФИФА, Устава РФС, Избирательного регламента РФС. Кодекса РФС по этике (Приложение № 1).

Более того, член Избирательного комитета РФС Д.Ю. Кондратов был прямо заинтересован в регистрации А.А. Зотова, так как извлекает материальную выгоду от сотрудничества с Генеральным директором ОПСФ.

Д.Ю. Кондратов представляет интересы футболистов в Палате по разрешению споров РФС на возмездной основе на основании договоров гражданско-правового характера.

В своем интервью от 20 сентября 2016 года он этот факт подтвердил: "У тех игроков, чьи интересы представляю я, она (задолженность) составляет три-четыре месяца… и ребята благодарят профсоюз Александра Зотова за помощь, которая им оказывается." (Приложение № 2).

Эти факты свидетельствуют о наличии совместных бизнес-интересов у А.А. Зотова и Д.Ю. Кондратова (первый является членом Палаты по разрешению споров РФС, второй представляет интересы футболистов, которые обращаются в Палату) и наличии прямой заинтересованности Д.Ю. Кондратова в избрании А.А. Зотова в Исполком РФС.

Являясь членом Избирательного комитета РФС, Д.Ю. Кондратов в качестве официального лица не проявил ни крайней, ни должной беспристрастности при исполнении своих обязанностей в качестве члена Избирательного комитета РФС, что образует нарушение в соответствии с частью 1 статьи 6 Избирательного регламента РФС.

Являясь членом Избирательного комитета РФС, Д.Ю. Кондратов в качестве официального лица грубо нарушает требования об избегании любых конфликтов интересов, закрепленные в регламентирующих документах ФИФА и РФС (Устав РФС, Регламент РФС по этике, Избирательный регламент РФС).

Своими действиями (и бездействиями) он наносит вред деловой репутации РФС, дискредитирует беспристрастность выборов членов Исполкома РФС.

В соответствии со статьей 21 Регламента РФС по этике, основанием для рассмотрения вопросов на заседании Комитета РФС по этике является письменное обращение:

(а) Президента РФС, либо

(б) Исполнительного комитета РФС или Бюро Исполнительного комитета РФС.

Инициирование вопроса о нарушении официальным лицом – членом Избирательного комитета РФС, Д.Ю. Кондратовым, норм регламентирующих документов ФИФА и РФС представляется невозможным в силу указанных нормативно-правовых ограничений.

На основании изложенного, прошу
Исполнительный комитет РФС (Бюро Исполнительного комитета РФС):

1. Включить вопрос о рассмотрении нарушений официальным лицом – членом Избирательного комитета РФС, Д.Ю. Кондратовым, норм регламентирующих документов ФИФА, а также Регламента РФС по этике и Избирательного регламента РФС, в повестку дня очередного заседания Исполкома (Бюро Исполкома) РФС и рассмотреть данный вопрос в отсутствие заинтересованного лица.

2. Направить в Комитет РФС по этике обращение по правилам статьи 21 Регламента РФС по этике, для возбуждения Комитетом РФС по этике дела о нарушения официальным лицом – членом Избирательного комитета РФС, Д.Ю. Кондратовым, норм регламентирующих документов ФИФА, а также Регламента РФС по этике и Избирательного регламента РФС.

Приложения:

№ 1 – Перечень норм регламентирующих документов ФИФА и РФС, нарушения которых допущены официальным лицом.

№ 2 – Интервью члена Избирательного комитета РФС, Д.Ю. Кондратова, данное им 20.09.2016 г. газете "Спорт-Экспресс".

В.Н. Хидиятуллин
Председатель Совета ОПСФ

 

 

Исполнительный комитет РФС

Адрес: 115172, г. Москва, ул. Народная, д. 7

 

копия: Комитет РФС по этике

Приложение № 1

к Открытому обращению от "28" сентября 2016 года

Перечень норм регламентирующих документов ФИФА и РФС,
нарушения которых допущены официальным лицом

В соответствии с требованиями, изложенными в статье 15 Устава ФИФА, уставы ассоциаций-членов ФИФА должны соответствовать принципам добросовестного и надлежащего управления и все ассоциации-члены ФИФА обязаны обеспечить наличие в своих уставах положений, относящихся, в числе прочих, к регулированию следующих вопросов:

(1) об избегании конфликта интересов в процессе принятия решений.

Кроме того, в соответствии со статьей 14 Кодекса этики ФИФА:

лица, на которых распространяется действие данного Кодекса, должны оставаться политически нейтральными в соответствии с принципами и целями деятельности ФИФА и действовать исключительно в рамках занимаемых ими должностей.

Перечисленные нормы находят свое отражение и развитие в регламентирующих документах РФС – Уставе РФС, Регламенте РФС по этике и Избирательном регламенте РФС.

В частности, в соответствии с подпунктом 8) части 1 статьи 1 Устава РФС:

"Официальные лица – все должностные лица, выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в организациях-субъектах футбола, в том числе их руководители (заместители), а также члены коллегиальных органов, тренеры, спортивные судьи, помощники таких судей, инспекторы, делегаты, комиссары матчей, технические работники, иные лица, ответственные за технические, медицинские и административные вопросы в ФИФА, УЕФА, РФС, членах РФС, лигах или клубах;"

В соответствии с подпунктом 1) части 2 статьи 3 Регламента РФС по этике:

"2. Официальные лица обязаны:

1) соблюдать основные правила поведения, установленные настоящим Регламентом, документами ФИФА, УЕФА, РФС;"

В соответствии с частью 4 статьи 3 Регламента РФС по этике:

"4. Официальным лицам запрещается злоупотреблять или пользоваться своим статусом, извлекать выгоду, ведущую к конфликту интересов, при котором возникает противоречие между личной заинтересованностью официального лица и законными интересами третьих лиц, способное привести к причинению вреда гражданам, организациям, обществу и государству."

В соответствии со статьей 6 Регламента РФС по этике:

"Официальные лица обязаны честно и добросовестно выполнять обязанности, своими действиями не причинять вреда деловой репутации ФИФА, УЕФА, РФС, членов РФС, лиг, клубов и не нарушать принципы честной игры."

В соответствии с частью 1 статьи 7 Регламента РФС по этике:

"1. Официальные лица обязаны проявлять лояльность в отношении ФИФА, УЕФА, РФС, членов РФС, лиг и клубов, а также деятельности данных организаций, т.е. воздерживаться от любых действий, способных нанести ущерб их деловой репутации."

В соответствии со статьей 1 Избирательного регламента РФС:

"РФС, как национальная ассоциация по футболу, осуществляет руководство этой процедурой для проведения прозрачных и демократических выборов и, в частности, ставит перед собой ряд задач:

· тщательное соблюдение Уставов и регламентов ФИФА, УЕФА, Типового избирательного кодекса ФИФА, а также уставных и регламентирующих положений РФС, которые не противоречат вышеуказанным документам;

· избегание любых конфликтов и споров, которые могут дискредитировать беспристрастность выборов;"

И, в завершении, в соответствии с частью 1 статьи 6 Избирательного регламента РФС:

"Члены комитета должны проявлять крайнюю беспристрастность при выполнении своих обязанностей."

 

Исполнительный комитет РФС

Адрес: 115172, г. Москва, ул. Народная, д. 7

 

копия: Комитет РФС по этике

Приложение № 2

к Открытому обращению от "28" сентября 2016 года

Интервью
члена Избирательного комитета РФС, Д.Ю. Кондратова,
данное им 20.09.2016 г. газете "Спорт-Экспресс" (ИСТОЧНИК)

Юрист: "Игроки "Луча-Энергии" не выйдут на тренировки до полного погашения задолженности по зарплате"

Юрист Дмитрий Кондратов, представляющий интересы ряда игроков "Луча-Энергии", сообщил "СЭ", что футболисты не будут тренироваться до тех пор, пока клуб не погасит перед командой задолженность по заработной плате.

– Все настолько серьезно, что возможен бойкот матча со "Спартаком-2"?

– Про возможный пропуск игры сказать не могу, но сегодня футболисты в полном составе не вышли на тренировку. Они не намерены приступать к занятиям, пока перед ними полностью не погасят задолженность по зарплате.

– Какой срок задолженности?

– У тех игроков, чьи интересы представляю я, она составляет три-четыре месяца. Это зарплата. Насколько знаю, премиальные тоже не платят, в том числе и за прошлый сезон.

– Обращались ли они в профсоюз?

– Да, и ребята благодарят профсоюз Александра Зотова за помощь, которая им оказывается. (Сергей АСТАХОВ)

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