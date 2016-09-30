Хидиятуллин обратился к исполкому РФС с открытым письмом

В своем открытом письме Хидиятуллин аргументирует, почему считает избрание Зотова незаконным и противоречащим ряду документов РФС, УЕФА и ФИФА. В частности, бывший спортсмен указывает на связь Зотова с членом избирательного комитета РФС Дмитрием Кондратовым.

Напомним, что Хидиятуллин был лишен возможности участвовать в конференции РФС 24 сентября – вместо него это сделал Роман Широков. В результате мероприятия в исполком РФС вошел гендиректор ОПСФ Александр Зотов, которого Хидиятуллин называл "самозванцем" и упрекал в "предательстве". Вся предыстория конфликта внутри профсоюза – здесь .

Председатель Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ), в прошлом прославленный футболист Вагиз Хидиятуллин выступил с открытым письмом, которое обращено к членам исполкома РФС. Документ оказался в распоряжении "СЭ".

Исполнительный комитет РФС Адрес: 115172, г. Москва, ул. Народная, д. 7 копия: Комитет РФС по этике

г. Москва, "28" сентября 2016 года

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые члены Исполнительного комитета РФС!

Уважаемые члены Комитета РФС по этике!

18 августа 2016 года состоялось заседание Избирательного комитета РФС, повестка дня которого включала в себя вопросы регистрации кандидатов на пост Президента РФС, а также регистрации кандидатов в члены Исполкома РФС.

По результатам заседания Избирательного комитета РФС, Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ), А.А. Зотов, был утвержден в списке зарегистрированных кандидатов в Исполком РФС (Приложение 1 к Протоколу заседания Избиркома от 18.08.2016 года).

Решение об утверждении Зотова А.А. было принято Избирательным комитетом РФС, в состав которого входит Д.Ю. Кондратов, на основании представленных А.А. Зотовым недостоверных, сфальсифицированных документов о его выдвижении от имени ОПСФ, что привело к нарушению моих прав быть избранным.

В качестве руководителя ОПСФ полагаю, что решение о регистрации, участие в выборах и избрание А.А. Зотова членом Исполкома РФС произошло с грубыми нарушения норм ФИФА, Устава РФС, Избирательного регламента РФС. Кодекса РФС по этике (Приложение № 1).

Более того, член Избирательного комитета РФС Д.Ю. Кондратов был прямо заинтересован в регистрации А.А. Зотова, так как извлекает материальную выгоду от сотрудничества с Генеральным директором ОПСФ .

Д.Ю. Кондратов представляет интересы футболистов в Палате по разрешению споров РФС на возмездной основе на основании договоров гражданско-правового характера .

В своем интервью от 20 сентября 2016 года он этот факт подтвердил: "У тех игроков, чьи интересы представляю я, она (задолженность) составляет три-четыре месяца… и ребята благодарят профсоюз Александра Зотова за помощь, которая им оказывается." (Приложение № 2).

Эти факты свидетельствуют о наличии совместных бизнес-интересов у А.А. Зотова и Д.Ю. Кондратова (первый является членом Палаты по разрешению споров РФС, второй представляет интересы футболистов, которые обращаются в Палату) и наличии прямой заинтересованности Д.Ю. Кондратова в избрании А.А. Зотова в Исполком РФС.

Являясь членом Избирательного комитета РФС, Д.Ю. Кондратов в качестве официального лица не проявил ни крайней, ни должной беспристрастности при исполнении своих обязанностей в качестве члена Избирательного комитета РФС, что образует нарушение в соответствии с частью 1 статьи 6 Избирательного регламента РФС.

Являясь членом Избирательного комитета РФС, Д.Ю. Кондратов в качестве официального лица грубо нарушает требования об избегании любых конфликтов интересов, закрепленные в регламентирующих документах ФИФА и РФС (Устав РФС, Регламент РФС по этике, Избирательный регламент РФС).

Своими действиями (и бездействиями) он наносит вред деловой репутации РФС, дискредитирует беспристрастность выборов членов Исполкома РФС.

В соответствии со статьей 21 Регламента РФС по этике, основанием для рассмотрения вопросов на заседании Комитета РФС по этике является письменное обращение:

(а) Президента РФС, либо

(б) Исполнительного комитета РФС или Бюро Исполнительного комитета РФС.

Инициирование вопроса о нарушении официальным лицом – членом Избирательного комитета РФС, Д.Ю. Кондратовым, норм регламентирующих документов ФИФА и РФС представляется невозможным в силу указанных нормативно-правовых ограничений.

На основании изложенного, прошу

Исполнительный комитет РФС (Бюро Исполнительного комитета РФС):

1. Включить вопрос о рассмотрении нарушений официальным лицом – членом Избирательного комитета РФС, Д.Ю. Кондратовым, норм регламентирующих документов ФИФА, а также Регламента РФС по этике и Избирательного регламента РФС, в повестку дня очередного заседания Исполкома (Бюро Исполкома) РФС и рассмотреть данный вопрос в отсутствие заинтересованного лица.

2. Направить в Комитет РФС по этике обращение по правилам статьи 21 Регламента РФС по этике, для возбуждения Комитетом РФС по этике дела о нарушения официальным лицом – членом Избирательного комитета РФС, Д.Ю. Кондратовым, норм регламентирующих документов ФИФА, а также Регламента РФС по этике и Избирательного регламента РФС.

Приложения:

№ 1 – Перечень норм регламентирующих документов ФИФА и РФС, нарушения которых допущены официальным лицом.

№ 2 – Интервью члена Избирательного комитета РФС, Д.Ю. Кондратова, данное им 20.09.2016 г. газете "Спорт-Экспресс".

В.Н. Хидиятуллин

Председатель Совета ОПСФ