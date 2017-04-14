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Губернатор Свердловской области попросил наказать виновных в драке на матче студентов

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал наказать виновных в драке между командами Уральского федерального университета и Чеченского государственного университета. Встреча Национальной студенческой футбольной лиги прошла 13 апреля. На 72-й минуте матча при счете 1:1 на поле произошла массовая драка между игроками. Ее удалось остановить с помощью полиции. Игрок екатеринбургской команды Александр Тарасов покинул поле с окровавленным лицом. Матч доигран не был..

- Вчера на матче Национальной студенческой лиги команда Уральского федерального университета встречалась с командой Чеченского госуниверситета, – написал Куйвашев в "Инстаграме". – Матч закончился абсолютно неспортивно: произошла драка, пострадал уральский футболист Александр Тарасов, у него перелом носа и черепно-мозговая травма. Считаю, что такие инциденты недопустимы, тем более на спортивном поле. Нужно тщательно разобраться в произошедшем и наказать зачинщиков драки. И законы государства, и спортивные правила едины для всех. Они должны исполняться неукоснительно.  Желаю Александру Тарасову выздоровления, а футболистам обеих команд – побед, спортивной выдержки и уважения друг к другу.

 

Вчера на матче Национальной студенческой лиги команда Уральского федерального университета встречалась с командой Чеченского госуниверситета. Матч закончился абсолютно неспортивно: произошла драка, пострадал уральский футболист Александр Тарасов. У него перелом носа и черепно-мозговая травма. Считаю, что такие инциденты недопустимы, тем более на спортивном поле. Нужно тщательно разобраться в произошедшем и наказать зачинщиков драки. И законы государства, и спортивные правила едины для всех. Они должны исполняться неукоснительно. Желаю Александру Тарасову выздоровления, а футболистам обеих команд – побед, спортивной выдержки и уважения друг к другу.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev) Апр 14 2017 в 1:30 PDT


 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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sailor1990

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