Губернатор Свердловской области попросил наказать виновных в драке на матче студентов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал наказать виновных в драке между командами Уральского федерального университета и Чеченского государственного университета. Встреча Национальной студенческой футбольной лиги прошла 13 апреля. На 72-й минуте матча при счете 1:1 на поле произошла массовая драка между игроками. Ее удалось остановить с помощью полиции. Игрок екатеринбургской команды Александр Тарасов покинул поле с окровавленным лицом. Матч доигран не был..

- Вчера на матче Национальной студенческой лиги команда Уральского федерального университета встречалась с командой Чеченского госуниверситета, – написал Куйвашев в "Инстаграме". – Матч закончился абсолютно неспортивно: произошла драка, пострадал уральский футболист Александр Тарасов, у него перелом носа и черепно-мозговая травма. Считаю, что такие инциденты недопустимы, тем более на спортивном поле. Нужно тщательно разобраться в произошедшем и наказать зачинщиков драки. И законы государства, и спортивные правила едины для всех. Они должны исполняться неукоснительно. Желаю Александру Тарасову выздоровления, а футболистам обеих команд – побед, спортивной выдержки и уважения друг к другу.



