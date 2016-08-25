13:11 25 августа | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Григорий Иванов: "Сегодня детский тренер - это низкооплачиваемая, материально необеспеченная профессия"

0
0
0
2

Президент "Урала" Григорий Иванов на пресс-конференции, которая посвящена будущим выборам президента РФС, подчеркнул важность развития детского футбола, передает из Екатеринбурга спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Функционер задался вопросом: как детским тренерам создавать и кормить семью?

– Раньше детский тренер был уважаемым человеком, – сказал Иванов. – А теперь это низкооплачиваемая, материально необеспеченная профессия. Люди работают на энтузиазме, любят футбол. Как им создавать и кормить семью?

0
0
0

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

С.Мороз

Зарплата детского тренера имеющего высшее образование и высшую квалификационную категорию составляет 15000 руб.(если он имеет старшую группу-16 человек группа УТ-5 и 12 человек группу НП младшие)при этом со старшими он занимается 6 раз в неделю по 3 часа,а с младшей группой 4 раза в неделю по 2-а часа).Вот такая зарплата детского тренера в г.Курск и в среднем по Черноземью.Средняя квартплата за однокомнатную квартиру в районе 3000-3500 тыс.рублей,плюс проезд к месту работы и обратно в районе 1500 в месяц,остается 10000 в месяц,а если есть ребёнок или два то это просто кошмар.ВОТ НА ЧТО НУЖНО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ РФС!!!А не на лимиты,контракты,Мамаевых и Кокориных и т.п.!!!Вот по этому и валится футбол у нас в стране,что всё на голом энтузиазме...элементарно даже нет уважения к людям занимающимися детьми(нашим будущим!)Извините просто крик души.....

21:17 25 августа

Platinum1991

Часть денег РФС должно пустить на оплату работы детского тренера по футболу! РФС плохо исполняет бюджет и с большими перекосами! А менять в работе РФС есть что! РФС надо реформировать и заставить отвечать, а не прятаться за спинами своих решений! Всю вину валят на регионы, а сами чистенькие хотят ходить, да зарплаты большие получать!

13:27 25 августа

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ