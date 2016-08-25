Григорий Иванов: "Сегодня детский тренер - это низкооплачиваемая, материально необеспеченная профессия"

Президент "Урала" Григорий Иванов на пресс-конференции, которая посвящена будущим выборам президента РФС, подчеркнул важность развития детского футбола, передает из Екатеринбурга спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Функционер задался вопросом: как детским тренерам создавать и кормить семью?

– Раньше детский тренер был уважаемым человеком, – сказал Иванов. – А теперь это низкооплачиваемая, материально необеспеченная профессия. Люди работают на энтузиазме, любят футбол. Как им создавать и кормить семью?