Госдума завершит работу над проектом об ужесточении ответственности болельщиков

Первый вице-спикер палаты, глава Олимпийского комитета России Александр Жуков сообщил, что Госдума на пленарном заседании 7 апреля завершит работу над правительственным законопроектом об ужесточении административной ответственности для болельщиков за грубое нарушение правил поведения в ходе официальных спортивных соревнований.

– В третьем чтении будет принят законопроект о поведении зрителей во время спортивных мероприятий, – цитирует ТАСС Жукова. – Документ очень важен, особенно в преддверии чемпионата мира по футболу, который состоится в России.

Напомним, среди прочего законопроект увеличивает штрафы за нарушение запрета на посещение мест официальных спортивных соревнований в дни их проведения с 20 - 25 тысяч рублей до 40 - 50 тысяч рублей. При этом в качестве альтернативной меры сохраняется возможность ареста на срок от 10 до 15 суток.

Также вводится административная ответственность за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований в виде штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или ареста на срок до 15 суток с наложением запрета на посещение спортивных матчей на срок от 1 года до 7 лет.