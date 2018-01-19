Глушаков и Миранчук 106 лет назад "основали" прообраз РФС. Фото

РФС в Твиттере напомнил, что ровно 106 лет назад, 19 января 1912 года, была образована организация, ставшая прообразом современному союзу. Всероссийский футбольный союз был создан на учредительном собрании, которое прошло в Санкт-Петербурге.

"РФС поздравляет с этой знаменательной датой всех людей, причастных к миру футбола!", - говорится в поздравлении организации.

В качестве иллюстрации ко 106 дню рождения союза был представлен "диалог" между игроками сборной России Денисом Глушаковым и Алексеем Миранчуком:

- Уважаемый, не пора ли нам создать футбольный союз?

- Самое время.