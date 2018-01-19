Глушаков и Миранчук 106 лет назад "основали" прообраз РФС. Фото

РФС в Твиттере напомнил, что ровно 106 лет назад, 19 января 1912 года, была образована организация, ставшая прообразом современному союзу. Всероссийский футбольный союз был создан на учредительном собрании, которое прошло в Санкт-Петербурге.
"РФС поздравляет с этой знаменательной датой всех людей, причастных к миру футбола!", - говорится в поздравлении организации.
В качестве иллюстрации ко 106 дню рождения союза был представлен "диалог" между игроками сборной России Денисом Глушаковым и Алексеем Миранчуком:
- Уважаемый, не пора ли нам создать футбольный союз?
- Самое время.
19 января 1912 года в Санкт-Петербурге состоялось учредительное собрание, на котором было принято решение об образовании Всероссийского футбольного союза.– РФС (@official_rfs) 19 января 2018 г.
РФС поздравляет с этой знаменательной датой всех людей, причастных к миру футбола! pic.twitter.com/QeH4hiINw5
Flamenco
Самогона напились!
16:59
higagy
Это ж Стэнли Ипкисс и Гарри Поттер
15:08
Lars Berger
Боже, храни Россию... С такими креативщиками в РФС и врагов не нужно.
13:53