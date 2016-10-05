Гершкович прибыл на КДК РФС

Глава Объединения отечественных тренеров (ООТФ) Михаил Гершкович прибыл на заседание КДК РФС, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

Сегодня будет рассмотрено "дело Гершковича". Руководитель обвиняется в нарушении статьи 122 Дисциплинарного регламента РФС "Подделка документов и использование поддельных документов". Ему грозит отстранение от футбольной деятельности сроком не менее шести месяцев.

Изначально КДК должен был собраться 23 сентября, но глава ООТФ, сославшись на недомогание, попросил перенести заседание.

Вместе с тем в Дом футбола в разное время приехали Юрий Семин, Борис Игнатьев, Гаджи Гаджиев, Олег Романцев и Вагиз Хидиятуллин.