Геннадий Зюганов: "Наличие иностранцев в РФПЛ - это плохо"

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов считает, что наличие иностранных футболистов в чемпионате России - это плохо. Ранее Президент РФ Владимир Путин поддержал идею 100-процентного импортозамещения легионеров в российском футболе.

- Наличие иностранцев в РФПЛ - это плохо, - цитирует "Р-Спорт" Зюганова. - Свои могли бы расти и свои могли бы развиваться. Откройте все шлюзы, чтобы росло новое племя и новое поколение футболистов. Они будут играть блестяще, у нас задатки хорошие. Что касается зарплат, я бы установил футболистам минимальную приличную зарплату, а дальше - только за результат.

Путин согласился с идеей провести 100-процентное импортозамещение в российском футболе