13:19 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Геннадий Зюганов: "Наличие иностранцев в РФПЛ - это плохо"

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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов считает, что наличие иностранных футболистов в чемпионате России - это плохо. Ранее Президент РФ Владимир Путин поддержал идею 100-процентного импортозамещения легионеров в российском футболе.

- Наличие иностранцев в РФПЛ - это плохо, - цитирует "Р-Спорт" Зюганова. - Свои могли бы расти и свои могли бы развиваться. Откройте все шлюзы, чтобы росло новое племя и новое поколение футболистов. Они будут играть блестяще, у нас задатки хорошие. Что касается зарплат, я бы установил футболистам минимальную приличную зарплату, а дальше - только за результат.

Путин согласился с идеей провести 100-процентное импортозамещение в российском футболе

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170602/1121262058.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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patras79

Куда хоть ты старпёр лезешь!!! В жизни то потерялся!!! Какое Зюганов имеет отношение к футболу???

13:35

sb1006

А наличие олигархов-коммунистов хорошо ? Или кто-то в партии считает, что свой капитал они заработали, разгружая вагоны с углём ?

13:26

spetrov

Геннадий Андреевич, наличие вас во главе Коммунистической партии - это плохо. Вот это точно. Еще с тех времен, когда вы выиграли выборы в 96-ом, но слились.

13:23