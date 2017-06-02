Геннадий Зюганов: "Наличие иностранцев в РФПЛ - это плохо"

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов считает, что наличие иностранных футболистов в чемпионате России - это плохо. Ранее Президент РФ Владимир Путин поддержал идею 100-процентного импортозамещения легионеров в российском футболе.
- Наличие иностранцев в РФПЛ - это плохо, - цитирует "Р-Спорт" Зюганова. - Свои могли бы расти и свои могли бы развиваться. Откройте все шлюзы, чтобы росло новое племя и новое поколение футболистов. Они будут играть блестяще, у нас задатки хорошие. Что касается зарплат, я бы установил футболистам минимальную приличную зарплату, а дальше - только за результат.
Путин согласился с идеей провести 100-процентное импортозамещение в российском футболе
patras79
Куда хоть ты старпёр лезешь!!! В жизни то потерялся!!! Какое Зюганов имеет отношение к футболу???
13:35
sb1006
А наличие олигархов-коммунистов хорошо ? Или кто-то в партии считает, что свой капитал они заработали, разгружая вагоны с углём ?
13:26
spetrov
Геннадий Андреевич, наличие вас во главе Коммунистической партии - это плохо. Вот это точно. Еще с тех времен, когда вы выиграли выборы в 96-ом, но слились.
13:23