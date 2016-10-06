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Газзаев занял пост заместителя главы комитета Госдумы по спорту

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту и делам молодежи Михаил Дегтярев подчеркнул, что известный тренер Валерий Газзаев выбран заместителем главы организации.

В состав комитета также вошли Бувайсар Сайтиев, Марат Сафин, Артур Таймазов, Мурат Хасанов, Сергей Чепиков, Рима Баталова, Марат Бариев, Дмитрий Свищев, Александр Прокопьев, Наталья Кувшинова и Василий Власов.

- В комитет пока входят 15 депутатов, - приводит ТАСС слова Дегтярева. - Но будут еще люди приходить, так как многие не знали, что мы туризм выделили в отдельное направление. Первым заместителем главы комитета Дума утвердила Вячеслава Фетисова, заместителями - Валерия Газзаева и Сергея Кривоносова.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3682175

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КОММЕНТАРИИ (2)
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bvp

Пролез-таки ворюга.

12:10

ЁжикСзоны

Скоро Мутко сживут со света, с таким составом заместителей )))

11:24

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