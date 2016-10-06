Газзаев занял пост заместителя главы комитета Госдумы по спорту

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту и делам молодежи Михаил Дегтярев подчеркнул, что известный тренер Валерий Газзаев выбран заместителем главы организации.

В состав комитета также вошли Бувайсар Сайтиев, Марат Сафин, Артур Таймазов, Мурат Хасанов, Сергей Чепиков, Рима Баталова, Марат Бариев, Дмитрий Свищев, Александр Прокопьев, Наталья Кувшинова и Василий Власов.

- В комитет пока входят 15 депутатов, - приводит ТАСС слова Дегтярева. - Но будут еще люди приходить, так как многие не знали, что мы туризм выделили в отдельное направление. Первым заместителем главы комитета Дума утвердила Вячеслава Фетисова, заместителями - Валерия Газзаева и Сергея Кривоносова.