Газзаев уверен, что голосование за пост главы РФС должно быть тайным

Кандидат на пост президента РФС Валерий Газзаев на пресс-конференции в "Интерфаксе" в шутливой форме выразил мнение о процедуре голосования, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ. По его словам, оно должно быть тайным.
- Голосование должно быть тайным, по бюллетеням, - сказал Газзаев. - А то можно не ту кнопку нажать.
Напомним, выборы на пост президента РФС пройдут 24 сентября.
СашаРичагин
Правильно. А потом оно станет явным. Как и сказано в Евангелии.
14:09
Вопреки
Боится, что нажмут не ту кнопку, что указал ГИНЕР... Вот при тайном голосовании административный и ненормативный ресурс гинеровских решал возьмет верх... На это и расчитывает Газаев с кукловодами и будут продавливать подобное решение на голосовании по регламенту. Если пройдет УКРОПовский и могильщик "Алании", то российский футбол можно будет не смотреть.
13:40
Arkadiy1976
Какой коэффициент интеллекта у выбирающих, если они могут не ту кнопку нажать ?
13:23
higagy
При тайном голосовании кое-кто наберет 146%, и это будет явно не Газзаев.
13:23
Fedor81
Пост главы РФС должен быть вообще тайным.
13:15
shpasic
ГАЗЗАЕВ УВЕРЕН, ЧТО ЗА ПОСТ ГЛАВЫ РФС ДОЛЖНО БЫТЬ ТАЙНЫМ
13:15