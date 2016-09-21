13:07 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Газзаев уверен, что голосование за пост главы РФС должно быть тайным

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Кандидат на пост президента РФС Валерий Газзаев на пресс-конференции в "Интерфаксе" в шутливой форме выразил мнение о процедуре голосования, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ. По его словам, оно должно быть тайным.

- Голосование должно быть тайным, по бюллетеням, - сказал Газзаев. - А то можно не ту кнопку нажать.

Напомним, выборы на пост президента РФС пройдут 24 сентября.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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СашаРичагин

Правильно. А потом оно станет явным. Как и сказано в Евангелии.

14:09

Вопреки

Боится, что нажмут не ту кнопку, что указал ГИНЕР... Вот при тайном голосовании административный и ненормативный ресурс гинеровских решал возьмет верх... На это и расчитывает Газаев с кукловодами и будут продавливать подобное решение на голосовании по регламенту. Если пройдет УКРОПовский и могильщик "Алании", то российский футбол можно будет не смотреть.

13:40

Arkadiy1976

Какой коэффициент интеллекта у выбирающих, если они могут не ту кнопку нажать ?

13:23

higagy

При тайном голосовании кое-кто наберет 146%, и это будет явно не Газзаев.

13:23

Fedor81

Пост главы РФС должен быть вообще тайным.

13:15

shpasic

ГАЗЗАЕВ УВЕРЕН, ЧТО ЗА ПОСТ ГЛАВЫ РФС ДОЛЖНО БЫТЬ ТАЙНЫМ

13:15

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