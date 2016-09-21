Газзаев уверен, что голосование за пост главы РФС должно быть тайным

Кандидат на пост президента РФС Валерий Газзаев на пресс-конференции в "Интерфаксе" в шутливой форме выразил мнение о процедуре голосования, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЕГОРОВ. По его словам, оно должно быть тайным.

- Голосование должно быть тайным, по бюллетеням, - сказал Газзаев. - А то можно не ту кнопку нажать.

Напомним, выборы на пост президента РФС пройдут 24 сентября.