Газзаев создаст в Госдуме футбольную команду

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев пообещал создать футбольную команду из депутатов Госдумы. Известный в прошлом футболист и тренер был избран в Государственную думу седьмого созыва от "Справедливой России".

- Конечно, создам, - цитирует ТАСС Газзаева. - Думаю, она будет одна из лучших в Европе, я вам отвечаю.

В предыдущие созывы парламентарии также создавали сборные команды, капитаном которых были спикер четвертого и пятого созывов Борис Грызлов и первый вице-спикер шестого созыва Александр Жуков.