12:45 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Газзаев создаст в Госдуме футбольную команду

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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев пообещал создать футбольную команду из депутатов Госдумы. Известный в прошлом футболист и тренер был избран в Государственную думу седьмого созыва от "Справедливой России".

- Конечно, создам, - цитирует ТАСС Газзаева. - Думаю, она будет одна из лучших в Европе, я вам отвечаю. 

В предыдущие созывы парламентарии также создавали сборные команды, капитаном которых были спикер четвертого и пятого созывов Борис Грызлов и первый вице-спикер шестого созыва Александр Жуков.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3659734

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баламошка

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