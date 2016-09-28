Газзаев создаст в Госдуме футбольную команду

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев пообещал создать футбольную команду из депутатов Госдумы. Известный в прошлом футболист и тренер был избран в Государственную думу седьмого созыва от "Справедливой России".
- Конечно, создам, - цитирует ТАСС Газзаева. - Думаю, она будет одна из лучших в Европе, я вам отвечаю.
В предыдущие созывы парламентарии также создавали сборные команды, капитаном которых были спикер четвертого и пятого созывов Борис Грызлов и первый вице-спикер шестого созыва Александр Жуков.
баламошка
"Пузаны" через несколько лет будут выступать в ЛЧ. Газзаев дорвался до реформ российского футбола.
12:53