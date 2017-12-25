Газзаев - про решение Мутко: "Временно можно быть только беременным!"

Четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев раскритиковал решение президента РФС Виталия Мутко временно приостановить работу в этой должности и назначить Александра Алаева исполняющим обязанности.
- Впервые сталкиваюсь с такой формулировкой: временно приостановить исполнение обязанностей в РФС, - заявил Газзаев. - Временно можно быть только беременным! Такое ощущение, что глава РФС пытается ухватиться за последнюю соломинку - лишь бы удержаться на посту. Разве такое красит мужчину?
На мой взгляд, человек должен был либо взять ответственность за случившееся на себя, либо до конца стоять на своем. Решение надо было принимать принципиальное. С честью и достоинством. А не "временно" уходить в сторону. Почему он решил идти в суд против МОК именно сейчас, а не раньше?
Меня волнует, что уже совсем скоро в России пройдет важнейшее событие в истории нашего футбола и спорта - домашний чемпионат мира по футболу. Но кто будет отвечать за подготовку национальной сборной к турниру? Получается, если что-то пойдет не так, то все спишут на Александра Алаева, который исполнял обязанности в эти полгода. (Дмитрий СИМОНОВ)
1 JAMAL
Газзаев видимо забыл как он кинул сборную по середине пути в отборе на евро 2004 ? А Мутко повёл себя так как и сама россиянская власть, как говно в проруби, ни туда ни сюда: в Новороссию мы гумконвои повезём, а воевать не будем, мы не считаем себя виновными по обвинениям МОК, но игры не байкотируем, да и в целом как бы с народом а как бы и с олигархами. В общем Мудко, "достойный" представитель нынешней власти РФ.
03:09
Flamenco
Мутко в Декрете? Неудивительно
02:13
Пёс
чья бы корова мычала, временный директор Алании, где она теперь? и где деньги Алании?
01:58
Дядька
Чегой-то Георгич разошелся. Можно подумать до сего момента за неудачи сборной президент РФС прямо-таки головой отвечал) Ну прям змей-горыныч, а не Виталий Леонтич)
01:21
Митяй Антибомж
Валерий Георгиевич, а несбритые усы красят мужчину?
23:53 25 декабря
к/б_вепрь
Пиитерец Беременным, вообще-то, нельзя быть. От слова "совсем". 23:02 Элементарно ,сэр. Когда у нас было распределение в универе , несколько наших сокурсниц предоставили справки о якобы беременности (с малой толикой) ,для получения свободного распределения. Некие оное получили... Таки Свободу Виктору Мутко....
23:50 25 декабря
Fynbhalk
Всё очень просто - спасают ЧМ-18. Убирают Мутко, чтобы выбить из рук Запада ещё один козырь - мол, ваши одиозные чиновники не то что не наказаны, а продолжают сохранять свои места и даже идут на повышение. Говорить, что Мутко совсем не виноват - неправильно, ведь случаи применения допинга при нем были, и это не царапины на пробирках, а случаи с АЮЯ, ходоков с Чегиным, лыжников, легкоатлетов и т.д. В футболе пока что никого не ловили, кроме игроков ЦСКа перед игрой с турецкой командой и Еременко. Случай с Титовым был очень давно, ещё до Мутка. Так что россфутбол пока что почти чист, тех армейцев в сборной нет, Мутко убран, бойкотировать ЧМ, как ОИ-80, у Запада опять оснований нет никаких. А именно это - не допустить приезда сотен тысяч болельщиков в Россию - и является главной целью их атаки из-за якобы допинга. А вовсе не выборы Путина - то, что он останется было понятно всем и давно. Вспомните, как американцы чуть не посадили Блаттера, развалили ФИФА - но не смогли прямо доказать вину России во взятках, за которые "она купила ЧМ". А вот то, что болельщики из Европы и Мира приедут в Россию, а потом поделятся впечатлением о России у себя дома, расскажут всем, что западные СМИ - это общемировой фейк-ньюс, что правду рассказывает только RT - и является главной причиной всей этой войны.
23:47 25 декабря
fedland
А почему мутко не может быть временно беременным?...так и хочется сказать усатому: "ну кто-же сам уходит с таких дохолных должностей"
23:39 25 декабря
pafalex
Очень надеюсь что Алаев окажется мужиком и снимет Черчесова с должности и позовет Гуса Хиддинка, только он сможет достойно подготовить сборную и достойно сыграть...
23:27 25 декабря
abs68
А ведь прав! Другой вопрос - а кто его на эту должность поставил - слепец? Нет, копать глубже надо, найти корень зла!
23:23 25 декабря
viktorxal
а кто сейчас в России несет ответственность за что-нибудь
23:22 25 декабря
Kimi_
Красава Газзаев, про этого прохиндея мудко хорошо высказался
23:03 25 декабря
zeon111
А Газзаев молодец. Самый уважаемый мной тренер. Самый титулованный и самый лучший по моему мнению тренер в истории ЦСКА!
23:02 25 декабря
Пиитерец
Беременным, вообще-то, нельзя быть. От слова "совсем".
23:02 25 декабря
zeon111
Во гад от ответственности уходит скользкий тип.
23:01 25 декабря
Logva
последнее предложение в статье!!!вот ради чего все затеял Мутко!!!
22:58 25 декабря
Vedi
Людей за дураков считают . Что и не удивительно .
22:55 25 декабря
Kupservas
А кто сказал, что мудко мужик ???
22:55 25 декабря
Pyatochok
Бу-га-га! Таких как Мутка в правительстве вагон и тележка! И если всем уйти, то кто Рассеей будит руководить?
22:51 25 декабря
эстонский армеец
Таково сущность почти всех чинуш во всём мире, в России это более наглядно.
22:39 25 декабря
echo2011
Решил взять пример с господина Илюмжинова...
22:35 25 декабря