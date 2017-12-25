Газзаев - про решение Мутко: "Временно можно быть только беременным!"

Четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев раскритиковал решение президента РФС Виталия Мутко временно приостановить работу в этой должности и назначить Александра Алаева исполняющим обязанности.

- Впервые сталкиваюсь с такой формулировкой: временно приостановить исполнение обязанностей в РФС, - заявил Газзаев. - Временно можно быть только беременным! Такое ощущение, что глава РФС пытается ухватиться за последнюю соломинку - лишь бы удержаться на посту. Разве такое красит мужчину?

На мой взгляд, человек должен был либо взять ответственность за случившееся на себя, либо до конца стоять на своем. Решение надо было принимать принципиальное. С честью и достоинством. А не "временно" уходить в сторону. Почему он решил идти в суд против МОК именно сейчас, а не раньше?

Меня волнует, что уже совсем скоро в России пройдет важнейшее событие в истории нашего футбола и спорта - домашний чемпионат мира по футболу. Но кто будет отвечать за подготовку национальной сборной к турниру? Получается, если что-то пойдет не так, то все спишут на Александра Алаева, который исполнял обязанности в эти полгода. (Дмитрий СИМОНОВ)