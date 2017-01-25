Газзаев предложил сажать за надругательство над символами регионов России

Бывший тренер сборной России, депутат Валерий Газзаев внес в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за оскорбление флагов субъектов Российской Федерации. Газзаев предложил изменить статью 329 УК (надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации) предполагающей ограничение или лишение свободы либо принудительные работы на срок до года.

Экс-наставник ЦСКА подчеркивает, "когда очередные хулиганы на спортивном мероприятии цинично под камеры глумятся над флагом того или иного региона, публично оскверняют этот флаг, рвут его на части, топчут, сжигают прямо на стадионе, то правоохранительные органы могут инкриминировать этим лицам мелкое хулиганство либо нарушение правил пожарной безопасности.

При этом очевидна общественная опасность подобных действий, когда в результате умышленной провокации сталкиваются жители разных субъектов Российской Федерации, сознательно сеется вражда и рознь по принципу принадлежности к региону".