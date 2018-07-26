Газзаев о безвизовом въезде в РФ по Fan ID: "Было бы здорово, если иностранцы могли провести новогодние праздники вместе с русскими друзьями"

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев рассказал о проекте закона о безвизовом въезде в Россию по паспорту болельщика (Fan ID). Госдума рассмотрит с четверг, 26 июля, в третьем чтении данный законопроект.

- Без преувеличения можно сказать, что чемпионат мира по футболу заново открыл нашу страну всему миру, - отметил Газзаев. - И это касается не только болельщиков, которые приехали к нам в гости, но миллиардов людей, которые смотрели футбол по телевидению и следили за всеми новостями с ЧМ.



Конечно, мы должны поддержать всех болельщиков, которые, несмотря на чудовищную ложную пропаганду западных СМИ не побоялись приехать в Россию. Теперь они смогут в спокойной обстановке и комфортном ритме познакомиться с нашей страной. До 31 декабря они получат возможность путешествовать по нашим просторам и открывать для себя Россию и все многообразие самых разных народов России, их историю, культуру и традиции.



У меня только есть небольшое сожаление, что дата безвизового режима заканчивается 31 декабря. Было бы здорово, если бы иностранные гости могли бы провести новогодние и рождественские праздники вместе со своими русскими друзьями. Убежден, что такие каникулы стали бы лучшей прививкой против всякой русофобии.