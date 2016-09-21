Гаджи Гаджиев: "Мутко говорит, что футбол нельзя бросать, но сам его бросил"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев заявил, что нынешний президент РФС Виталий Мутко призывает не бросать футбол и не допускать "раздрая", хотя сам его бросил на долгий срок. Объединение отечественных футбольных тренеров в открытом обращении к делегатам конференции РФС, на которой 24 сентября будет избран новый глава союза, заявило, что участие министра спорта РФ Мутко в выборах президента РФС является нарушением устава ФИФА и РФС. Гаджиев в числе девяти тренеров подписал это обращение.

– Я хочу сказать, что Виталий Леонтьевич бросил футбол, и довольно на долгий срок, – цитирует "Р-Спорт" Гаджиева. – Ему Олег Романцев правильно сказал, что за целый цикл Мутко только семь раз появлялся в управлении футбола, а в такой огромной стране, как Россия, нужно футболом заниматься 24 часа в сутки. Так что считаю выступление Романцева обоснованным.

Я подписал письмо Объединения отечественных тренеров, потому что надо работать по закону, это же выборы, существуют законы, правила, которые нужно соблюдать. Это моя личная позиция и в то же время коллективная. Есть нормы, им нужно следовать. Больше ничего за этим обращением нет. Работали службы, уточняли, что правильно, а что нет. Я не знал этих правил, меня с ними ознакомили, я посчитал, что действительно такая позиция справедлива.