13:29 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Гаджи Гаджиев: "Мутко говорит, что футбол нельзя бросать, но сам его бросил"

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Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев заявил, что нынешний президент РФС Виталий Мутко призывает не бросать футбол и не допускать "раздрая", хотя сам его бросил на долгий срок. Объединение отечественных футбольных тренеров в открытом обращении к делегатам конференции РФС, на которой 24 сентября будет избран новый глава союза, заявило, что участие министра спорта РФ Мутко в выборах президента РФС является нарушением устава ФИФА и РФС. Гаджиев в числе девяти тренеров подписал это обращение.

– Я хочу сказать, что Виталий Леонтьевич бросил футбол, и довольно на долгий срок, – цитирует "Р-Спорт" Гаджиева. – Ему Олег Романцев правильно сказал, что за целый цикл Мутко только семь раз появлялся в управлении футбола, а в такой огромной стране, как Россия, нужно футболом заниматься 24 часа в сутки. Так что считаю выступление Романцева обоснованным.

Я подписал письмо Объединения отечественных тренеров, потому что надо работать по закону, это же выборы, существуют законы, правила, которые нужно соблюдать. Это моя личная позиция и в то же время коллективная. Есть нормы, им нужно следовать. Больше ничего за этим обращением нет. Работали службы, уточняли, что правильно, а что нет. Я не знал этих правил, меня с ними ознакомили, я посчитал, что действительно такая позиция справедлива.

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http://rsport.ru/football/20160921/1090521633.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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СашаРичагин

Хватит клеветой заниматься на Великого Матроса-моториста! Сам ты, Гаджи, плохой человек! А Виталя рулил и рулить будет, ещё лет 20. Пока Путин рулит - и он будет рулить! Вот так!

14:08

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