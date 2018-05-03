17:23 | Футбол — "У своих ворот"

Футбольный тренер в Ростове задержан по подозрению в изнасиловании

Возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Правоохранители задержали жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в изнасиловании 28-летней женщины в центре города. Об этом сообщила пресс-секретарь СУ СК России по Ростовской области Галина Гагалаева.

По информации источника в правоохранительных органах региона, речь идет о футбольном тренере из спортивной школы имени Виктора Понедельника.

- По версии следствия, 30 апреля подозреваемый, находясь на улице Горького в Ростове-на-Дону, применяя насилие, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 28-летней женщины, - цитирует "РИА Новости" Гагалаеву.

В тот же день подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. По решению суда мужчина заключен под стражу.

В марте следователи возбудили уголовное дело в отношении тренера спортивного училища Ростова-на-Дону, подозреваемого в насилии над несовершеннолетней воспитанницей. Подозреваемый был задержан.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180503/1136345203.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

Фамилию пострадавшей, кстати, сволочно, наверно, упоминать. Вы бы лучше фамилию ублюдка написали.

18:18

edgar84

что-то в СЭ стали часто постить сводки подобного характера!

17:48

баламошка

Ну, теперь выродка за решёткой ждёт очень гостеприимная встреча.

17:33

баламошка

Валерим)

17:31

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