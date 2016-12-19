Финансовое положение РФС за 2016 год будет оценено в марте

Глава Контрольно-ревизионной комиссии Российского футбольного союза (РФС) Иван Перонко подчеркнул, что в марте будет проверена бухгалтерская отчетность и баланс организации за 2016 год. В сентябре сообщалось, что общая кредиторская задолженность союза к тому моменту составляла 376 миллионов рублей, из них к погашению - 256 миллионов.

В конце октября глава РФС Виталий Мутко говорил, что кредиторская задолженность к концу 2016 года составит около 460 миллионов рублей, а полностью долги будут погашены организацией к концу 2017 года.

- Еще итоги подводить рано, комиссия за девять месяцев не смотрела баланс. Но серьезных изменений не произошло, - приводит "Р-Спорт" слова Перонко. - Основная задача - погашение кредиторской задолженности - решается. Все в плановом режиме. А в марте мы проведем контрольно-проверочные мероприятия по бухгалтерскому отчету и балансу за 2016 год. Динамика положительная. С кредиторами есть договоренность, что РФС в 2017 году полностью погасит задолженности.