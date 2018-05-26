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Финал еврокубка может пройти в России в 2021 году


Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев заявил, что организация прорабатывает возможность подачи заявки на мужской финал одного из еврокубков в 2021 году. 

- Не могу озвучивать, кто именно, но ряд клубов и российских стадионов с нами на связи, - цитирует ТАСС слова Алаева. - Мы прорабатываем возможность подачи заявки на один из мужских финалов одного из еврокубков в 2021 году.

Последний раз Россия принимала финал еврокубка 21 мая 2008 года. Тогда в Москве на стадионе "Лужники" в решающем матче Лиги чемпионов встречались "Челси" и "Манчестер Юнайтед" (1:1, 5:6 по пенальти)

Александр Алаев: "Вы все слышали. Додумывать за Мутко не хочу"
 

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http://tass.ru/sport/5239040

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