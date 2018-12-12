ФИФА признала "Лужники" лучшей ареной в мире по видимости поля с трибун

ФИФА признала "Лужники" лучшим стадионом в мире по видимости поля с трибун. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. По его словам, реконструкция стадиона вошла в 10 процентов масштабных мировых проектов, при выполнении которых уложились в бюджет и в срок.

– Во время реконструкции стадиона 50 делегаций от ФИФА проводили проверки, – цитирует Бочкарева агентство городских новостей "Москва". – Каждая из них отвечала за свою часть: места на трибуне, освещение и прочее. Замечания экспертов мы устраняли в кратчайшие сроки. Например, за две ночи установили 300 дополнительных розеток. Регулярно на стройплощадку приезжал мэр Москвы Сергей Собянин. Кстати, именно по его решению был сохранён исторический фасад арены.