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ФИФА признала "Лужники" лучшей ареной в мире по видимости поля с трибун

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ФИФА признала "Лужники" лучшим стадионом в мире по видимости поля с трибун. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. По его словам, реконструкция стадиона вошла в 10 процентов масштабных мировых проектов, при выполнении которых уложились в бюджет и в срок.

– Во время реконструкции стадиона 50 делегаций от ФИФА проводили проверки, – цитирует Бочкарева агентство городских новостей "Москва". – Каждая из них отвечала за свою часть: места на трибуне, освещение и прочее. Замечания экспертов мы устраняли в кратчайшие сроки. Например, за две ночи установили 300 дополнительных розеток. Регулярно на стройплощадку приезжал мэр Москвы Сергей Собянин. Кстати, именно по его решению был сохранён исторический фасад арены.

Дополнительная информация

https://www.mskagency.ru/materials/2844697

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