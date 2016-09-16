ФИФА попросила РФС разъяснить данные доклада Макларена

ФИФА обратилась в РФС с просьбой разъяснить данные по поводу положительных допинг-проб российских игроков, о которых говорится в докладе независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. Об этом сообщил глава медицинского департамента ФИФА Иржи Дворжак. По его словам, медицинский департамент ФИФА запросил всю недостающую информацию по поводу положительных допинг-проб российских игроков. Как заявил в августе глава РФС и министр спорта России Виталий Мутко, допинг-пробы 9 российских футболистов, фигурировавших в докладе Макларена, дали отрицательный результат на запрещенные вещества.

- Мы получили от Макларена информацию об 11 положительных допинг-пробах футболистов, - цитирует ТАСС Дворжака. - Расследование все еще продолжается. Недавно мы вынуждены были отреагировать на слухи по поводу мельдония у игроков "Ростова", были совершены визит в Россию и допинг-контроль российской команды, когда она играла в Москве - вот в этом заключается наша сфера деятельности.

Я не могу комментировать ход расследования Макларена, я отвечаю исключительно за медицинский бэкграунд, упомянутый в докладе. Могу сказать, что мы запросили всю необходимую информацию у РФС. За более подробной информацией вам следует обратиться в РУСАДА, это их сфера ответственности.

Определенная информация о степени тяжести вины сдавших положительные допинг-пробы уже есть в опубликованной части доклада Макларена. Два игрока попались на тестостероне, одно дело связано с марихуаной, одно - с гормонами, еще по одному пока нет четкой информации. Что касается остальных дел, там не хватает кое-какой информации, и мы ее уже запросили.



