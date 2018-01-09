ФИФА напомнила о 88-летии со дня рождения Нетто

ФИФА в русскоязычном Твиттере напомнила, что 88 лет назад, 9 января 1930 года, родился прославленный полузащитник "Спартака" Игорь Нетто. Хавбек, всю карьеру проведший в московской команде, пять раз становился чемпионом СССР, а также три раза завоевывал национальный кубок.
Вместе со сборной СССР Нетто стал олимпийским чемпионом на Играх-1956 в Мельбурне. Кроме того, он был капитаном команды на первом в истории чемпионате Европы, который выиграли советские футболисты.
9 января день рождения у легендарного полузащитника московского "Спартака" Игоря Нетто, капитана сборной СССР на "золотом" Чемпионате Европы-1960. Сегодня Нетто исполнилось бы 88 лет🙌🏆 pic.twitter.com/qVlSXrnPMj– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 9 января 2018 г.
ВВладимир
Правда интересно, что ФИФА напомнила о 88-летии Нетто, а не РФС и не Спартак!
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