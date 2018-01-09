16:30 9 января | Футбол — "У своих ворот"

ФИФА напомнила о 88-летии со дня рождения Нетто

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ФИФА в русскоязычном Твиттере напомнила, что 88 лет назад, 9 января 1930 года, родился прославленный полузащитник "Спартака" Игорь Нетто. Хавбек, всю карьеру проведший в московской команде, пять раз становился чемпионом СССР, а также три раза завоевывал национальный кубок.

Вместе со сборной СССР Нетто стал олимпийским чемпионом на Играх-1956 в Мельбурне. Кроме того, он был капитаном команды на первом в истории чемпионате Европы, который выиграли советские футболисты.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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ВВладимир

Правда интересно, что ФИФА напомнила о 88-летии Нетто, а не РФС и не Спартак!

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