ФИФА напомнила о 88-летии со дня рождения Нетто

ФИФА в русскоязычном Твиттере напомнила, что 88 лет назад, 9 января 1930 года, родился прославленный полузащитник "Спартака" Игорь Нетто. Хавбек, всю карьеру проведший в московской команде, пять раз становился чемпионом СССР, а также три раза завоевывал национальный кубок.

Вместе со сборной СССР Нетто стал олимпийским чемпионом на Играх-1956 в Мельбурне. Кроме того, он был капитаном команды на первом в истории чемпионате Европы, который выиграли советские футболисты.