18:43 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

ФИФА и РФС обсудили вопросы по борьбе с дискриминацией в российском футболе

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Вчера в Швейцарии состоялась рабочая встреча представителей ФИФА и Российского футбольного союза, посвященная вопросам борьбы с дискриминацией в российском футболе. По словам представителя Международной федерации, организация поддержит РФС и будет предоставлять ему консультации.  

- Эта встреча стала частью продолжающейся совместной работы ФИФА со всеми ее ассоциациями, а также экспертами и заинтересованными сторонами, - приводит слова представителя пресс-службы ФИФА официальный сайт РФС. - ФИФА поддержит РФС в его усилиях, предоставляя консультации о реализации намеченных планов.

ФИФА придерживается позиции полного неприятия любой формы дискриминации, что прописано в уставе организации. В футболе нет места дискриминации, и ФИФА продолжает обращаться к футбольному сообществу с просьбой объединять усилия против расизма и дискриминации в игре.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/86044.html

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