ФИФА и РФС обсудили вопросы по борьбе с дискриминацией в российском футболе

Вчера в Швейцарии состоялась рабочая встреча представителей ФИФА и Российского футбольного союза, посвященная вопросам борьбы с дискриминацией в российском футболе. По словам представителя Международной федерации, организация поддержит РФС и будет предоставлять ему консультации.

- Эта встреча стала частью продолжающейся совместной работы ФИФА со всеми ее ассоциациями, а также экспертами и заинтересованными сторонами, - приводит слова представителя пресс-службы ФИФА официальный сайт РФС. - ФИФА поддержит РФС в его усилиях, предоставляя консультации о реализации намеченных планов.

ФИФА придерживается позиции полного неприятия любой формы дискриминации, что прописано в уставе организации. В футболе нет места дискриминации, и ФИФА продолжает обращаться к футбольному сообществу с просьбой объединять усилия против расизма и дискриминации в игре.