ФАС признала нарушение закона в контракте на 952 миллиона рублей на "Крестовский"

Инспекция санкт-петербургского УФАС нашла нарушение Закона о контрактной системе в сфере закупок (44 ФЗ) при заключении контракта между комитетом по строительству города и компанией "Метрострой" на сумму 952 миллиона рублей на благоустройство территории у стадиона "Крестовский", однако не возбудила дело об административном правонарушении, поскольку такое решение уже вынесено контролирующим органом, информирует ТАСС. Стадион был заложен в 2007 году, его проект неоднократно корректировали, каждый раз стоимость арены увеличивалась. Ранее окончательной стоимостью называлась сумма 42,3 миллиарда рублей, но после осмотра стадиона 29 декабря губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил журналистам, что итоговая стоимость будет подсчитана перед Кубком конфедераций 2017 года.