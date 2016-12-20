Евгений Гинер: "Скорее всего, РФС закроет все долги в 2017 году"

Президент ЦСКА Евгений Гинер после заседания исполкома РФС отметил, что самым важным вопросом на данный момент является финансовый отчет. По его словам, в 2016 году РФС проделал очень хорошую работу.

- Самый важный вопрос - финансовый отчет, - отметил Гинер. - Сегодня он был, к счастью, реальный, правдивый, грамотно изложенный. В отличие от того, как это было при предыдущем руководителе, когда мы не видели ни цифр, ничего. На сегодня финансовый комитет посмотрел все цифры, считаю, что этот год РФС работал очень и очень хорошо. Очень прилично союз уменьшил те долги, что были. Надеюсь, в следующем году долгов не останется.

- Смету обсуждали?

- Обязательно. Хорошо или плохо? Скорее всего, закроем долги в следующем году. (Сергей АСТАХОВ)



