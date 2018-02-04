Евгений Алдонин: "Многие мячи Буффон уже глазами отбивает"

Экс-игрок сборной России Евгений Алдонин считает, что 40-летний вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон сможет отыграть на высоком уровне еще десять лет. Экс-хавбек ЦСКА подчеркнул, что итальянского голкипера всегда ждут на Кубке легенд.

– Буффона ждете на турнире?

– Мы все его ждем. Но там условия такие, что вряд ли дождемся (смеется). Хотя все возможно. Думаю, что Дмитрий Аленичев – как проводник. Он всех знает и может пригласить. Возможно, и Буффон когда-то согласится. Мы здесь видели уже многих звезд мирового масштаба.

– Сколько лет еще Буффон будет играть, как думаете?

– Дай бог, чтобы он выступал еще лет десять, с его опытом и мастерством. Самое главное, чтобы со здоровьем было все в порядке. Думаю, что многие мячи он уже глазами отбивает.

– Только не в финале Лиги чемпионов.

– Здесь вопрос не к Буффону в большей степени.

– Как вам Тотти?

– Тотти в порядке. Он оформил пару мячей. Франческо только недавно закончил карьеру. Если бы у Италии была еще парочка таких футболистов – мы бы сражались с ними в финале. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Ярослав СУСОВ)