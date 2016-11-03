17:21 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Енютин прекратил работать, пока у власти Будогосский

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По данным "СЭ", один из инспекторов премьер-лиги Владимир Енютин прислал официальное заявление в РФС, отказавшись выполнять свои обязанности. Известный в прошлом судья-помощник мотивировал такой шаг нежеланием инспектировать игры, пока у власти будет находиться новый руководитель департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Андрей Будогосский. Относительно недавно Енютин покинул ДСИ, где он отвечал за подготовку судей-помощников. С ним не продлили трудовой договор. (Александр БОБРОВ)

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