Енютин прекратил работать, пока у власти Будогосский

По данным "СЭ", один из инспекторов премьер-лиги Владимир Енютин прислал официальное заявление в РФС, отказавшись выполнять свои обязанности. Известный в прошлом судья-помощник мотивировал такой шаг нежеланием инспектировать игры, пока у власти будет находиться новый руководитель департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Андрей Будогосский. Относительно недавно Енютин покинул ДСИ, где он отвечал за подготовку судей-помощников. С ним не продлили трудовой договор. (Александр БОБРОВ)