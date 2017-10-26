Экс-игроки "Волги" написали письмо врио губернатора Нижегородской области из-за долгов

Бывшие игроки нижегородской "Волги" написали письмо временно исполняющему обязанности губернатора Нижегородской области Глебу Никитину с просьбой погасить задолженности перед ними по премиальным за сезон-2015/16 ФНЛ​. Летом прошлого года клуб был расформирован, а в феврале был объявлен банкротом.

"К нашему глубокому сожалению, бывшее руководство Нижегородской области и "Волги" не проявило взвешенную и конструктивную позицию по этому вопросу. Глеб Сергеевич, считаем, что вы, как высшее должностное лицо Нижегородской области, избранное для обеспечения благосостояния жителей области, прав и свобод человека и гражданина, поможете восстановить нарушенную справедливость", - приводт "Р-Спорт" текст письма, которое подписали 14 человек.