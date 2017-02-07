17:48 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Экс-главу "Спартака" из Нальчика оправдали по делу о хищении 85 миллионов

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Нальчикский городской суд вынес оправдательный приговор в отношении бывшего председателя совета директоров "Спартака" из Нальчика Андзора Белимготова, который являлся фигурантом уголовного дела о многомиллионном хищении, сообщает "Интерфакс". После оглашения приговора Белимготов был освобожден из-под домашнего ареста.

Белимготов подозревался в хищении в 2008 - 2011 годах более 85 миллионов рублей из республиканского бюджета, якобы использованных на реконструкцию и ремонт спортивных объектов футбольного клуба.

В настоящее время "Спартак" из Нальчика выступает в ФНЛ, где занимает 15-е место. В 2014 году, сославшись на финансовые проблемы, клуб добровольно перешел в третий по значимости дивизион, ПФЛ. Заняв вскоре в зоне "Юг" первое место, команда вернулась в ФНЛ.

С 2006 по 2012 год "Спартак" из Нальчика выступал в премьер-лиге, наивысшее его достижение - шестое место в 2010 году.

Дополнительная информация

http://www.interfax.ru/sport/548806

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КОММЕНТАРИИ (2)
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механик39

Хорошо что не украл 1000 рублей ,а то получил бы 15 лет .

18:14

Ботаникум

Так 85 миллионов разошлись по карманам "уважаемых" людей, т.е. "местная насяльника"? И это послужило ГЛАВНЫМ "ОПРАВДАНИЕМ" для Андзора??? По-моему, абсолютно "нормально" для "горного правосудия"!

18:14

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