Экс-главу "Спартака" из Нальчика оправдали по делу о хищении 85 миллионов

Нальчикский городской суд вынес оправдательный приговор в отношении бывшего председателя совета директоров "Спартака" из Нальчика Андзора Белимготова, который являлся фигурантом уголовного дела о многомиллионном хищении, сообщает "Интерфакс". После оглашения приговора Белимготов был освобожден из-под домашнего ареста.

Белимготов подозревался в хищении в 2008 - 2011 годах более 85 миллионов рублей из республиканского бюджета, якобы использованных на реконструкцию и ремонт спортивных объектов футбольного клуба.

В настоящее время "Спартак" из Нальчика выступает в ФНЛ, где занимает 15-е место. В 2014 году, сославшись на финансовые проблемы, клуб добровольно перешел в третий по значимости дивизион, ПФЛ. Заняв вскоре в зоне "Юг" первое место, команда вернулась в ФНЛ.

С 2006 по 2012 год "Спартак" из Нальчика выступал в премьер-лиге, наивысшее его достижение - шестое место в 2010 году.