Экс-футболист "Кристалла" и "Зари" скончался во время матча

В Смоленске во время матча скончался экс-футболист "Кристалла" Виктор Карачун, информирует rabochy-put.ru. Во время игры ему стало плохо. Он скончался на 59-м году жизни. Карачун выступал на позиции нападающего, атакующего полузащитника. Он является бладателем Кубка Федерации СССР 1988 года.

Выступал за минское и брестское "Динамо", "Целинник" (Целиноград), "Кайрат" (Алма-Ата), "Зарю" (Луганск), "Подолье" (Хмельницкий), "Кабай" и "Эгер" (Венгрия), "Смену" (Минск), "Мапид" (Минск), ЦСК ВВС "Кристалл" (Смоленск), "Оазис" (Ярцево) и "Смоленск".

Отметим, что в свое время трансфер Карачуна из "Кайрата" в "Зарю" стал одним из самых громких в СССР. Карачун после окончания профессиональной карьеры регулярно играл в товарищеских матчах с участием ветеранов.