Джефтон: "В "Кубани" Яковенко давал нам много неизвестных таблеток"

Бывший защитник "Кубани" Джефтон подчеркнул, что во время работы с Павлом Яковенко, возглавлявшим краснодарскую команду, специалист заставлял его и партнеров пить таблетки. Бразилец выступал за "Кубань" с 2004 по 2007 год.

– Он очень строгий, – приводит еженедельник "Футбол" слова Джефтона. – Работал много над техникой и давал огромные нагрузки. Четыре тренировки в день! Например, на сборах в Анталье в шесть часов утра мы идем жонглировать. Потом в одиннадцать – час тренировки. С четырех до шести еще одна тренировка. И в десять – бассейн. Еще у него женатые люди могли идти домой, а неженатые должны были жить на базе клуба. Я еще неженатый был. Надо было жениться.

– Еще странные вещи у него были?

– Много таблеток давал пить. Кто не пьет – всегда штраф.

– Что за таблетки?

– Никто не знал. Его спрашивали: "Что это?" Но он никогда не говорил. Я немного пил эти таблетки, немного выбрасывал. Но Яковенко всегда смотрел, как мы пьем их. Когда он не видел, мы шли к себе и выбрасывали в унитаз.