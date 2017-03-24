16:37 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Джанни Инфантино: "У России есть возможность вернуть себе место в совете ФИФА"

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Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что Россия сохраняет возможность вернуть себе место в совете организации в последний год подготовки к чемпионату мира 2018 года.

Вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям ФИФА, в связи с чем не сможет участвовать в выборах в совет организации. Выборы в совет ФИФА от Европы пройдут 5 апреля на конгрессе УЕФА в Хельсинки.

– Неправильно говорить, что Россия не будет представлена в совете в последний год подготовки к чемпионату мира, – цитирует ТАСС Инфантино. – В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) остается еще одно вакантное место, так что возможность остается.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4123583

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КОММЕНТАРИИ (1)
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АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Канешна --- ЕСТЬ !!! Твои моральные принципы всем известны..... Дело лишь в толщине пачки ""гульденов"".....

16:56

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