Джанни Инфантино: "У России есть возможность вернуть себе место в совете ФИФА"

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что Россия сохраняет возможность вернуть себе место в совете организации в последний год подготовки к чемпионату мира 2018 года.



Вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям ФИФА, в связи с чем не сможет участвовать в выборах в совет организации. Выборы в совет ФИФА от Европы пройдут 5 апреля на конгрессе УЕФА в Хельсинки.

​– Неправильно говорить, что Россия не будет представлена в совете в последний год подготовки к чемпионату мира, – цитирует ТАСС Инфантино. – В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) остается еще одно вакантное место, так что возможность остается.