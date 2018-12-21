Два футболиста избили и ограбили женщину в Рязани

В центре Рязани двое футболистов избили женщину и отобрали у нее 36 тысяч рублей и сотовый телефон, информирует 62info.ru.

В три часа ночи в полицию обратилась 41-летняя рязанка, которая сообщила, что двое незнакомцев возле площади Победы напали на нее, жестоко избили и отобрали сотовый телефон и деньги.

Оперативники нашли камеры наружного видеонаблюдения, которые зафиксировали злоумышленников. Они опросили местных жителей и нашли двух мужчин.

У 21-летнего рязанца и его 19-летнего приятеля обнаружили сотовый телефон, похищенный у пострадавшей, и часть денег. Молодые люди снимали в центре Рязани квартиру. Ночью они выпили и вышли на улицу.

Недалеко от дома они заметили, что женщина сняла крупную сумму денег и проследили за ней. Сотрудники полиции установили, что злоумышленники играют за одну из областных футбольных команд. В отношении мужчин возбудили уголовное дело.