ДСИ РФС в январе проведет всероссийское совещание судей

Глава Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский сообщил, что организация 28 января в Москве проведет всероссийское совещание судей. Будогосский возглавил ДСИ 31 октября, сменив на этом посту ушедшего в отставку Валентина Иванова.

- Мы планируем 28 января провести в Москве всероссийское совещание судей, - приводит "Р-Спорт" слова Будогосского. - Такие мероприятия не проводились 28 лет. Отрадно, что Виталий Мутко активно поддержал эту идею. Мы определим, где находимся, на каком этапе и куда нам двигаться.

Приехать должны около 250 человек из всех регионов. У нас есть полная поддержка Мутко и РФС. Постучу по дереву: сейчас нет проблем, которые не решались бы. Все происходит очень оперативно, конструктивно.