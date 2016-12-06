13:15 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

ДСИ РФС в январе проведет всероссийское совещание судей

0
0
0

Глава Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский сообщил, что организация 28 января в Москве проведет всероссийское совещание судей. Будогосский возглавил ДСИ 31 октября, сменив на этом посту ушедшего в отставку Валентина Иванова.

- Мы планируем 28 января провести в Москве всероссийское совещание судей, - приводит "Р-Спорт" слова Будогосского. - Такие мероприятия не проводились 28 лет. Отрадно, что Виталий Мутко активно поддержал эту идею. Мы определим, где находимся, на каком этапе и куда нам двигаться.

Приехать должны около 250 человек из всех регионов. У нас есть полная поддержка Мутко и РФС. Постучу по дереву: сейчас нет проблем, которые не решались бы. Все происходит очень оперативно, конструктивно.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161206/1113315917.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ