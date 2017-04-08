Доход РФС от финала Кубка России составил 20 миллионов рублей

РФС на ежегодной конференции подвел итог коммерческой деятельности за 2016 год. Так, отмечено, что на билетах, продаваемых на матчи сборной России, заработали 24 миллиона рублей, билетов на финал Кубка России продано на 20 миллионов рублей.

В общей сложности доход РФС от коммерческой деятельности составил более полутора миллиардов рублей. (Сергей ЕГОРОВ)