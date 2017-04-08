Доход РФС от финала Кубка России составил 20 миллионов рублей

РФС на ежегодной конференции подвел итог коммерческой деятельности за 2016 год. Так, отмечено, что на билетах, продаваемых на матчи сборной России, заработали 24 миллиона рублей, билетов на финал Кубка России продано на 20 миллионов рублей.
В общей сложности доход РФС от коммерческой деятельности составил более полутора миллиардов рублей. (Сергей ЕГОРОВ)
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sb1006
Патриот Сибири Согласен
10:45
serenky25
А...вот еще забыл. За не обеспечение должной безопасности на стадионе .....на Ваше усмотрение.
10:44
sb1006
В общей сложности доход РФС от коммерческой деятельности составил более полутора миллиардов рублей. (Сергей ЕГОРОВ) //// Говорить о доходах, без указания расходов вообще не корректно. А вот и другие цифры. Общая сумма доходов РФС в 2016 году составила 2,85 миллиарда рублей, а расходы – 2,764 миллиарда. То есть профицит составил 85,5 миллиона рублей, но это не прибыль. Прибыль – показатель коммерческой и операционной деятельности, а валовая прибыль составила 97,2 миллиона рублей. Тщательней надо готовить заметки, С.Егоров.
10:43
serenky25
Матч то еще не сыгран. Не весь доход учли. 1) За скандирование матерных слов болельщиками УРАЛ и ЛОКОМОТИВ - с каждого по 200 000 руб. 2) За несанкционированные баннеры - с каждого по 50 000 руб. 3) За выход тренеров из технической зоны с каждого по 20 000 руб. 4) За выбегание болельщиков на поле - с победителя -100 000 руб. И того; 640 000 руб. А вы говорите....
10:41
Патриот Сибири
sb1006, что не так с заголовком? Доход это не прибыль, он не учитывает расходы.
10:36
sb1006
В заголовке - "Доход 20 млн. руб.", по тексту - "Продано билетов на 20 млн. руб.". Т.е. расходы по проведению финала Кубка России - 0 руб. Блестяще ! Можно подать заявку на Нобелевскую премию по экономике.
10:32