18:33 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Дмитрий Сычев: "В моей карьере скоро произойдут перемены"

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Нападающий команды ЛФЛ "Атлантис" Дмитрий Сычев отказался давать интервью перед матчем зоны "Запад" против ИЛАРАВТО, объяснив это тем, что в его карьере грядут перемены.

- Вы же знаете, что я не общаюсь с прессой, комментировать что-то сейчас будет неправильно. Могу сказать, что скоро в моей карьере произойдут изменения, - подчеркнул Сычев. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (10)
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edgar84

Сычев был неплохим нападающим, ярким с поставленным ударом и умением решать моменты! Сколько угодно можно потешаться над нынешним состоянием Сычева, но никто из комментаторов не добился и десятой доли, даже в юморе в каментах!

19:45

баламошка

В какой такой карьере?

19:30

merniloskut

Может его на фабрику резиновых изделий наконец взяли?

19:17

Слоня

Насколько помню, его в ГазМяс Галустян приглашал...

19:12

Flamenco

Похоже за Локомотив будет играть!!! Сычев и Денисов, это сила!!!

19:01

Cannavaro

Дим, ну озвучь уже, чё там папа опять придумал?))))

18:59

СашаРичагин

Дмитрий Сычёв планирует вернуться в чемпионат Казахстана, в родную для себя команду "Жуткий пёс", где он уже играл, но не в качестве футболиста, а в качестве повара-массажиста и охранника. Успехов ему!

18:53

SA4

Станет вратарем?

18:51

Crash_Course

Уже и карьеры то нет, а изменения ещё есть. О как... Походу в Монголию собрался, в третий дивизион (тот, что в пустыне Гоби играет). Удачи тебе, Дима, там ты точно станешь супер звездой!

18:48

dmasterspb

Закончит с футболом?

18:47

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