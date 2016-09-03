Дмитрий Сычев: "В моей карьере скоро произойдут перемены"

Нападающий команды ЛФЛ "Атлантис" Дмитрий Сычев отказался давать интервью перед матчем зоны "Запад" против ИЛАРАВТО, объяснив это тем, что в его карьере грядут перемены.

- Вы же знаете, что я не общаюсь с прессой, комментировать что-то сейчас будет неправильно. Могу сказать, что скоро в моей карьере произойдут изменения, - подчеркнул Сычев. (Любовь КОНЯЕВА)