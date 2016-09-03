Дмитрий Сычев: "В моей карьере скоро произойдут перемены"

Нападающий команды ЛФЛ "Атлантис" Дмитрий Сычев отказался давать интервью перед матчем зоны "Запад" против ИЛАРАВТО, объяснив это тем, что в его карьере грядут перемены.
- Вы же знаете, что я не общаюсь с прессой, комментировать что-то сейчас будет неправильно. Могу сказать, что скоро в моей карьере произойдут изменения, - подчеркнул Сычев. (Любовь КОНЯЕВА)
edgar84
Сычев был неплохим нападающим, ярким с поставленным ударом и умением решать моменты! Сколько угодно можно потешаться над нынешним состоянием Сычева, но никто из комментаторов не добился и десятой доли, даже в юморе в каментах!
19:45
баламошка
В какой такой карьере?
19:30
merniloskut
Может его на фабрику резиновых изделий наконец взяли?
19:17
Слоня
Насколько помню, его в ГазМяс Галустян приглашал...
19:12
Flamenco
Похоже за Локомотив будет играть!!! Сычев и Денисов, это сила!!!
19:01
Cannavaro
Дим, ну озвучь уже, чё там папа опять придумал?))))
18:59
СашаРичагин
Дмитрий Сычёв планирует вернуться в чемпионат Казахстана, в родную для себя команду "Жуткий пёс", где он уже играл, но не в качестве футболиста, а в качестве повара-массажиста и охранника. Успехов ему!
18:53
SA4
Станет вратарем?
18:51
Crash_Course
Уже и карьеры то нет, а изменения ещё есть. О как... Походу в Монголию собрался, в третий дивизион (тот, что в пустыне Гоби играет). Удачи тебе, Дима, там ты точно станешь супер звездой!
18:48
dmasterspb
Закончит с футболом?
18:47