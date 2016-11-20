Дмитрий Булыкин: "Знаю истории, когда люди отдавали агенту чуть ли не ползарплаты"

Гостем редакции стал экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин, который в прямом эфире Periscope ответил на вопросы пользователей соцсетей "СЭ". Он подчеркнул, что одной из основным проблем в российско футболе является коррупция.

– Такие вещи творятся… Нужно очищать футбол, делать его прозрачным и приближать к спорту. Очень много говорят о негативе, все о нем знают, можно это копнуть, но никто почему-то не копает. Николаю Толстых вот не дали этого сделать.

– Что вы имеете ввиду под негативом?

– Странные матчи, распилы, появилось даже слово соответствующее – пилорама.

– Кто бы мог с этим справиться?

– Профсоюзы, на мой взгляд. Разговаривал недавно с Владимиром Леонченко на эту тему. Ненормально, когда, половине футболистов не платят вовремя зарплату, премии. Но ведь по доходам должны быть и расходы. Клубы в РФПЛ получают мизерный доход от соревнований, а в низших вообще ничего не зарабатывают. А у нас делают заоблачные зарплаты, чтобы потом их не платить. Но все мы понимаем, что в эти гонорары включается. Что входит в трансферы…

Футболом руководят уже более 10 лет одни и те же люди, и мы вряд ли можем ожидать от них каких-то действий по улучшению ситуации.

Это претензии не к руководству РФПЛ, а к тем, кто тормозит наш футбол.

– Откаты?

– Да. Вопрос только в том, кто берет. Хочется, чтобы футболисты получали именно за результат, как в Европе, где есть зарплата плюс бонусы – в зависимости от командного результата и количества проведенных матчей. И люди бьются за результат! Жесткая конкуренция даже на тренировках.

– Вы со своей зарплаты платили откаты?

– Только агентские, но так принято и разрешено. Знаю истории, когда люди отдавали подъемные за подписание контракта агенту, отдают потом чуть ли не 50% зарплаты. Все это знают, но всех устраивает.

– Нужны посадки?

– Если люди не понимают, то нужно принимать жесткие меры. Отстранять должностных лиц от футбола, делать так, как в Италии после расследования договорных матчей – помните, тогда не пожалели даже "Ювентус". Посмотрите на трансферы: один клуб просит за футболиста 800 тысяч, а покупатель платит вдруг 1,6 миллиона! А еще есть клубы, где руководство футболистам не заплатило, клуб обанкротили, а те же люди трудоустроились в другом месте. (Сергей ЕГОРОВ)

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