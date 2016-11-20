Дмитрий Булыкин: "В "Динамо" говорили: "Ты нужен". А через два дня я оказался в дубле"

Гостем редакции стал экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин, который в прямом эфире Periscope ответил на вопросы пользователей соцсетей "СЭ". Он подчеркнул, что в свое время имел варианты в Англии и Португалии, но руководство "Динамо" убедило остаться, а через два дня игрока сослали в дубль.

– Вы сами попадали в такие истории?

– Время от времени случалось – быть может, не в таком жестком варианте. Все можно раскрутить так, как нужно прессе, и выставить в черном свете. Помню, на стадионе с трибуны смотрели матч с другом, многие меня видели. Потом включаю радио: "Да вообще футболисты играть не умеют. В баре видел Булыкина, он нажрался, сидел пьяным, как свинья". Для чего это сказано? Опять вернусь к европейскому опыту. Там тренер говорит: "Парни, знаю, после игры пойдете тусить, только не садитесь потом за руль". Или на дискотеке подходит болельщик, просит о фото, и я пытаюсь спрятать за спину бутылку пива. А мой одноклубник говорит: "А что ты прячешь, фотографируйся с пивом! Ты же не на поле, ты такой же человек". Да там на матч собирались за три часа до игры. Никого не волнует, что ты делаешь, чем занимаешься накануне игры … У нас же жили на базе, но все равно плодились слухи. Говорили, что, мол, Булыкин в "Динамо" ночь провел в ресторане, – это все чушь. Такое могли перед игрой позволить себе только португальцы, и Федорычев их потом и забирал.

– Португальцы были сильно пьющими людьми?

– Ситуация складывалась непростая, в команде играли около 10 португальцев. Начались трения между ними и русскими игроками. Тренер был недоволен, потом Федорычев вмешался, а крайним назначили Булыкина. Меня ни за что отчислили во вторую команду!

– Есть мысли, за что?

– C Федорычевым нормально общались, он говорил – не дергайся, все нормально. А у меня были варианты в Англии, в Португалии. Но сказали: "Ты нужен, все ок". Ну, хорошо, останусь. А через два дня я оказался в дубле! (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Булыкина