07:58 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Дмитрий Булыкин: "Бывало игроки приходили в нетрезвом виде и на тренировки, и на матчи"

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Гостем редакции стал экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин, который в прямом эфире Periscope ответил на вопросы пользователей соцсетей "СЭ". Он рассказал о случае, когда один из игроков пришел в нетрезвом виде на матч сборной.

– Встречали когда-нибудь футболиста, который в нетрезвом виде пришел на матч?

– Бывало такое. И на тренировки приходили, и на матчи. И даже на игру сборной. Сколько раз такое случалось: как дыхнет защитник – так стоять рядом невозможно.

– Кто это?

– Не стану рассказывать. Может, кто-то из футболистов напишет книгу… (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Булыкина

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