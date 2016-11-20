Дмитрий Булыкин: "Аленичев и Титов бросили вызов мне и Алдонину в теннис"

Гостем редакции стал экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин , который в прямом эфире Periscope ответил на вопросы пользователей соцсетей "СЭ". Он подчеркнул, что после завершения карьеры увлекся теннисом.

– Когда договаривались об эфире, вы сказали, что утром не можете – играете в теннис с Аленичевым, Титовым и Алдониным. Почему теннис, а не футбол?

– Как закончил карьеру, стал практиковать теннис – и затянуло. В Сколково у моего друга Аркадия Лившица очень хорошие корты, мы с ним часто играли один на один. Вскоре я сначала подтянул Алдонина, а потом Титов с Аленичевым бросили нам вызов. Баталии идут жесткие!

– Кто лучший?

– Сложно сказать. Всегда по-разному. Все неплохо играют. И Аленичев, хорош и Алдонин выделяется ударом с левой. А Титов научился у дочки.

– Аленичев отошел от переживаний, связанных со "Спартаком"? Говорите на эту тему?

– За “Спартак" он переживает, конечно. Мне обидно, что такие люди, как он и Егор Титов – спартаковцы с громадным опытом, титулами – оказались не востребованы. Ведь у нас происходят такие вещи, за которые многих людей в российском футболе я бы лично отстранил. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Булыкина